    台中老農喪妻鬱悶騎機車外出失聯3天 倒臥草叢奄奄一息

    2025/12/25 09:05 記者張軒哲／台中報導
    東勢警方將老農送醫救治。（警方提供）

    台中市東勢區68歲張姓農民，21日上午騎乘機車外出後徹夜未歸，手機撥不通，因張男的妻子數月前過世，心情不佳，女兒趕緊報案協尋。東勢警方尋找3天，昨（24）日下午在住家附近一處草叢內發現張男及倒臥的機車，張男嚴重脫水，頭頸部與多處擦挫傷，所幸意識清楚，住院治療中。

    東勢警方今日指出，張男21日上午8時52分由東勢大茅埔住家騎乘機車外出後未歸，女兒趕緊至茅埔派出所報案協尋，因憂心父親無法走出喪妻陰霾，家人焦慮不安。

    警方經調閱張男住家監視器顯示，張男騎機車行經東關路、慶東街口往和平區方向行駛，所使用手機定位於大茅埔段4381地號，張男手機於慶福街481號旁尋獲，卻不見張男，眾人在大茅埔附近果園與山村尋人。

    昨（24）日下午15時許茅埔所員警蘇明宗偕同家屬在慶福街便道一處草叢內發現張男及倒臥在旁機車，立即通報救護車前往協助就醫，所幸張男穿著外套，加上近日天氣較溫暖，在寒流來襲之前，找到張男，目前張男於豐原醫院內治療觀察、生命跡象穩定。

