北捷隨機攻擊警加強部署 石明謹曝自身經驗：單警服勤就是在賭命

台北車站及中山商圈19日晚間發生重大隨機殺人案件，讓民眾惶惶不安，為此政府加強維安部署、提高警察巡守作為。曾任北市交通警察大隊的球評石明謹則發文分享過去服勤經歷，強調過去曾因警力不足，在深夜時段只能1人出勤，卻遇上激烈反抗的肇事者，他為此直言「單警服勤就是在賭命」。

石明謹在臉書發文指出，用自身案例告訴大家，單警服勤就是在賭命。他表示過去曾在萬華服勤，有次清晨接獲報案，指環河南路有一排停在路邊的機車被撞倒，他趕到現場只看到一部計程車衝進路邊機車停車格區，但車上沒有人，查看四周後發現遠處有個人正拿石頭在敲一部小貨車的車窗，他當下反應就是這人可能就是肇事逃逸的駕駛，而且可能要偷另一車輛逃逸。

石明謹表示，當時他迅速跑到對面，大聲喝斥對方停手，結果對方就拿著石頭衝過來跟他扭打成一團，在地上滾了幾圈後，成功的將對方制伏壓在地上，由於對方極度不配合，讓他連上銬都沒辦法，只能死死的壓著，然後等桂林所的支援抵達。

石明謹直言，「問我為什麼深夜勤務是單警服勤？當時確實是雙警，整個萬華交通分隊只有兩個員警在上班，一個是值班，一個是我，你說怎麼不單警？」

石明謹也指出，以前在大安因為人比較多，還可以表上排兩人一組，實際上卻是開兩部巡邏車，分別走兩條不同巡邏線，處理不同的案件，萬華人少到都沒辦法，凌晨時段有時就是只有兩個人上班。

石明謹直言，「單警真的很危險，如果當時他身上帶有利刃，我不知道會如何，我也不知是當時喝醉的他比較瘋狂，還是清醒時比較危險，總之『好里佳在』是一個人成功逮捕，我人也沒事。」

石明謹提到，當時這位肇事者先是在松山區喝完酒叫了一部計程車，也不說去哪裡，只叫司機一直開，在市民大道上司機生氣了，說這樣沒辦法載他，結果他把司機打昏拖下車，自己開著計程車，沿路到處撞車撞人，到了環河南路時已經是第三件車禍，但是因為衝進機車群被卡住，只好下車。

石明謹也說，「他到馬路對面想要搶別的車輛離開，而我剛好趕到，事後一查，他果然是前科累累，有各種組織犯罪跟傷害前科，不過酒醒後還有跟我道歉就是。」

石明謹表示，「該案的後續也很好笑，分隊的值日小隊長跟分隊長，知道他逮捕了一名強盜現行犯，說要幫我報線上立破（線上立即偵破案件），可以記小功一支。沒想到被分局打了回票，他們說這件案子，我是接到勤務中心通報，前往車禍地點，並不是我在線上查獲犯罪，所以不能敘獎，最後以『工作態度認真、主動積極』為理由，記了優績（六個優績＝一支嘉獎，三支嘉獎＝一支小功）。」

對此網友也直言，「你沒跟長官說拜託別給我績優了，笑死，連嘉獎都不給」、「敘獎不是95折，是打0.5折」、「下次可否請勤務中心的人自己開警車出去逮人，然後就可以記小功？」、「聽完這個故事，心應該涼了半截，以後誰還想玩命追捕犯人」、「勇敢用生命冒險換來的功績，竟然微小到抵不過講球被記的過」。石明謹也自嘲「通報派你去的人才是首功好嘛」。

