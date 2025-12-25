張文隨機殺人網熱議犯案動機 四叉貓挖出疑似網路論壇帳號

張文19日在北車、捷運中山站、誠品南西店等地犯下多起縱火和連續殺人案。（資料照）

男子張文犯下引發社會恐慌的4死11傷隨機殺人案，他的經歷及犯案動機也引起不少議論，網紅四叉貓根據張文已知的推特及E-MAIL帳號名稱，挖出很可能就是張文的網路論壇帳號，發現該帳號過去的發文留有Discord、遊戲ID等聯絡方式，且暱稱也叫「小草」，不過四叉貓也強調，在2020年還沒有小草這個詞，應該只是剛好。

警方偵辦張文隨機殺人案，為釐清犯案動機，在清查他的背景、交友、休閒活動後，發現他曾上網玩角色扮演手機遊戲，也喜歡看「轉世」動漫，宛如宅男。警方認為他可能接觸過暴力或射擊類型的遊戲，不排除他焚毀的電競型筆記型電腦藏有「秘密」，無奈筆電硬碟加密，不易破解，警方除找專業廠商幫忙，也同步嘗試以「暴力方式」破解，試圖勾勒案情全貌。

四叉貓在臉書發文分享，他根據張文已知的推特及E-MAIL帳號名稱，並根據這個搜尋，發現在網路論壇巴哈姆特也有一個名稱同為「forrest0141」的帳號，透過「忘記密碼」功能，可以合理推測，在巴哈姆特的「forrest0141」極可能就是張文。

而搜尋該帳號於2020年在巴哈姆特的一篇發文可發現，該帳號有玩FF14（最終幻想），並且留下Discord、遊戲ID等聯絡方式。而透過四叉貓的截圖可發現，其Discord暱稱為小草，不過對此四叉貓強調，「先不要看到『小草』兩字就高潮，2020年還沒有小草這個詞，他只是暱稱剛好也叫小草」。

細看該帳號在巴哈姆特的網路紀錄可發現，該帳號是在2018年8月10日註冊，上站次數為50次，最後上站日期似乎為2023年03月31日。

