為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中豐原驚悚刺頸喋血案 檢方認凶嫌涉犯殺人未遂聲押

    2025/12/24 22:53 記者許國楨／台中報導
    警方在案發兩小時內逮捕張男。（民眾提供）

    警方在案發兩小時內逮捕張男。（民眾提供）

    台中市豐原區今（24）日發生一起驚悚持刀攻擊事件，25歲張姓男子疑因投資借款糾紛，前往37歲陳姓前老闆住處理論，雙方爆發激烈口角後，張男竟掏出水果刀朝陳男頸部刺擊，造成陳男大量出血，一度無生命跡象，經緊急送醫搶救後才撿回一命，檢方晚間訊後認張涉犯殺人未遂罪嫌重大，向法院聲請羈押。

    案發於上午8時30分許，張男先前往豐原區豐南街陳男與父親同住的平房，要求陳父聯絡兒子返家，過程中情緒激動，陳男返家後，雙方因金錢問題再起爭執，張男突然持刀朝陳男頸部要害刺擊，造成約2公分刀傷，鮮血直流，隨即騎車逃逸。

    警方獲報後迅速成立專案小組追緝，調閱沿線監視器鎖定行蹤，案發約2小時在神岡區神洲路一帶將張男逮捕到案，順利尋獲作案用水果刀1支，全案迅速偵破；據了解，陳男過去曾在豐原經營汽車美容工廠，張男曾是其員工，店面歇業後，雙方仍有金錢往來。張男疑借出上百萬元作為投資款項，卻遲遲討不回，心生不滿才上門討債。

    經檢察官訊問後，綜合在場證人證述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書、扣案水果刀等證據資料，認定張男涉犯殺人未遂罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據及反覆實行殺人犯罪之虞，為防杜其再度施暴及確保後續偵查、審判程序之進行，訊後向台中地院聲請羈押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播