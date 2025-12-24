為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北捷連續攻擊案引網路「模仿犯罪」恐嚇訊息 刑事局：已抓到8人

    2025/12/24 22:16 記者邱俊福／台北報導
    刑事局。（記者邱俊福攝）

    近日台北市隨機襲擊事件引發部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動攻擊」等語句製造社會動盪不安；刑事警察局今晚強調，一律從速偵辦，而短短3天內，各地警察機關已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2名經法院裁定羈押、1名犯嫌於開庭當下當場聲押。

    刑事局表示，社群平台、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。

    為防止網路「模仿效應」擴散，已統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵查處理。

    刑事局並呼籲，民眾除了不要恣意發布不實言論外，亦不要轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應；另民眾如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。

