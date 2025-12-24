為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又是模仿犯！網路發文揚言在台中殺逾千人 豐原男遭聲押

    2025/12/24 22:06 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣警刑警大隊拘提20歲的羅姓男子（中）。（南投縣警局提供）

    南投縣警刑警大隊拘提20歲的羅姓男子（中）。（南投縣警局提供）

    羅姓男子在抖音等網路社群媒體，以「張文是我哥哥」為題，貼文揚言過年期間要在台中麥當勞殺50人，台中秀泰影城殺500人，豐原愛買殺1000人，南投警方網路巡邏發現，昨日拘提20歲羅姓男子，南投檢方晚間以羅男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，有反覆實施之虞，認有羈押必要性，已向南投地院聲請羈押。

    南投檢警調22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，縣警局刑警大隊員警隨即展開網路巡邏，23日在抖音等網路社群媒體發現，有人貼文「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人，這是我的張文哥哥跟我說的，我犯案動機在過年期間會開始犯案我會帶，汽油彈、手槍、開山刀、手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」。

    縣警局刑警大隊員警在網路巡邏到該貼文後，隨即報請檢察官李英霆指揮，昨日刑警大隊專案小組23日到台中市豐原區一帶拘提羅姓男子到案，並查扣其犯案用手機1支等證物。

    因羅男拒絕夜間訊問而停止偵訊，今日才進行訊問，檢察官李英霆晚間複訊完畢，認為羅男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪嫌，嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押必要性，晚間已向法院聲請羈押。

    南投縣警局刑警大隊員警在網路巡邏，發現羅姓男子張貼提言在過年期間要連續殺人的訊息。（南投縣警局提供）

    南投縣警局刑警大隊員警在網路巡邏，發現羅姓男子張貼提言在過年期間要連續殺人的訊息。（南投縣警局提供）

