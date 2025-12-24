女遭公車亭椅子絆倒摔破臉 基隆市府被判國賠

譚女遭基隆市公車候車亭內鋼椅椅腳絆倒受傷，請求賠償，基隆市府須賠償5萬餘元。（譚女提供）

台北市某保險經紀人公司譚姓業務經理3月下班返家途中，遭基隆市公車候車亭鋼椅椅腳絆倒，臉部嘴唇、雙膝等多處擦挫傷，提起國家賠償訴訟。基隆地院審理後認為，基隆市政府公車處對候車亭管理、維護有欠缺，判基隆市府敗訴，應賠償譚女5萬餘元。

譚女獲知判決結果後說，她向基隆市府訴請國家賠償，並非僅為個人賠償，而是希望公車處能重新檢視公車亭與人行空間配置，避免類似意外再次發生，讓市民能在安全無虞的環境中通行。

譚女提告主張，她今年3月13日下午4點半下班，行經基隆市信義區深澳坑路「萬源口」公車候車亭時，候車亭內鋼椅前端椅腳與鋼柱兩側入口狹窄，僅有約29公分間隔，加上站台基座邊界與相鄰人行道未齊平，有高低落差達9公分，使她須側身進入候車亭，致左腳被鋼椅腳住絆倒，趴跌在地，面部朝下，受有左側臉部及下唇挫傷、雙側掌根及雙側膝部擦傷等傷害，連同醫療費、工作損失與精神慰撫金等提出33萬餘元國賠訴訟。

法院審理時，市府抗辯，「萬源口」公車候車亭內座椅均為固定設施，無突發障礙物，譚女既知須側身出入，顯知該空間狹窄，通過時更應謹慎小心，卻未盡行人應注意義務才摔傷，此外，公車處並無相同設施致人受傷紀錄，足認譚女跌倒受傷結果與候車亭設施有無欠缺不備，無相當因果關係。

但法官認為，「萬源口」公車候車亭自1996年設置至今已近30載，該候車亭內鐵椅與候車亭鐵柱間，單側均僅有29公分之狹窄距離，致行人必須「側身」通行，且站台與人行道高低落差亦達9公分，致人潮往來經過該候車亭出入口時，存有安全上的危險，公車處卻未即時採取足以防止危險損害發生的具體措施，認為市府公車處對該候車亭的管理、維護有欠缺，判基隆市政府敗訴，須賠償譚女醫藥費、精神慰撫金共5萬1867元。

譚女說，向基隆市府訴請國家賠償，並非僅為個人賠償，希望公車處能重新檢視公車亭與人行空間配置，避免類似意外再次發生。圖為譚女臉部受傷情狀。（譚女提供）

