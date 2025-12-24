為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    岩灣監獄高牆震出長縫石塊崩落 監所：「放心，沒有人逃得了！」

    2025/12/24 20:45 記者劉人瑋／台東報導
    高牆出現橫向裂縫，石塊落下。（記者劉人瑋攝）

    高牆出現橫向裂縫，石塊落下。（記者劉人瑋攝）

    以往「一清」關押犯人的台東岩灣監獄，如今出現「逃生契機」，以水泥加上大型鵝卵石壘起的高牆，受到台東今傍晚的地震影響，從中發生橫向裂縫，數公斤重石塊落下，有網友戲稱，以前一清的犯人加上後來岩灣暴動都沒能成功，「看來現在才是逃亡好時機」。獄方則表示「一樣不可能成功，謝謝關心」。

    約40公尺長、3至4公尺高的圍牆從地面到端頂中間裂出大縫，其內的大鵝卵石紛紛砸落地面，所幸當時無人經過。地面也立即圍起三角錐，獄方也不停派人車巡邏，提醒路過民眾勿靠近，以免餘震再起、又有落石。

    只是以往與綠島「火燒島」監獄同樣專關重刑犯的監獄，對老一派黑幫而言，可說名氣顯著，附近民眾表示，以前岩灣暴動時，受刑人還燒棉被，和監警對抗，當年靠軍方介入才平息，但終究沒有成功大規模外逃，「看來今天、平安夜就是個好時機，只要再搖一次就會有機會！」。還有附近住戶擔心有受刑人趁亂外逃。

    但獄方則表示，人員全數平安：經第一時間全面盤點，本監無任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾安心。而就監所巡邏人員來說，由於監所內外多層圍牆，受刑人逃出可能性遠不如路人被石頭砸到來得大。

    高牆出現橫向裂縫。（記者劉人瑋攝）

    高牆出現橫向裂縫。（記者劉人瑋攝）

    高牆出現橫向裂縫，其內的大鵝卵石紛紛砸落地面。（記者劉人瑋攝）

    高牆出現橫向裂縫，其內的大鵝卵石紛紛砸落地面。（記者劉人瑋攝）

    高牆出現橫向裂縫。（記者劉人瑋攝）

    高牆出現橫向裂縫。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播