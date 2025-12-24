沈慶京最後陳述喊「不求輕判」：因為根本不應該被判有罪

威京集團主席沈慶京到庭結辯。（記者廖振輝攝）

台北地院審理京華城等弊案，今天辯論終結，威京集團主席沈慶京在最後陳述時說，如果做錯事就會承認，但他沒有做的事，死也不能承認，他沒有行賄和圖利，「我不求法官輕判，因為根本不應該被判有罪」，他仍期待合議庭承受壓力下，能有勇氣「做自己」，不要被壓力壓垮而違背良心，縱使遲來的正義對他而言已經無效，但他仍懇請法官明察秋毫還他清白，讓司法有機會不再脆弱。

「生有何歡，死有何懼」，沈慶京說，京華城被行政霸凌39年，他沒有犯罪、沒有行賄，他從未欺負老實人，反而替他們主持公道。他質疑，檢察官林俊言沒有行賄證據，卻向法院騙搜索票，隱瞞對他有利的證據，扭曲事實將他羈押、濫行起訴。

沈慶京說，檢方搜索威京集團和辦公室高達14次，他被收押11個月，造成身體的永久性傷害；檢方還利用媒體散布虛假訊息操作輿論，醜化抹黑京華城和他的名譽，只因他不肯咬柯文哲，還進一步惡意扣押京華城土地做為報復，意圖讓威京集團煙消灰滅。

沈慶京說，許多人擔心他病重，在看守所撐不下去，勸他認罪換緩刑，交保治療保命，但他寧可等死，因為怎能為自己的生命去認罪說假話害別人？這違他內心公正的一把尺。

沈慶京認為，檢方的偵查動機不正當，違反正當法律程序，沒有犯罪證據，北檢至今還在繼續報復他，還要另案辦他非常規交易、特別背信罪和洗錢罪等，他將再度面臨莫須有的罪名，再度面臨檢方政治辦案，只因他不肯配合咬柯P，「這樣公平嗎？」他在工商界早已從絢爛趨於平淡，現在突然出現這些災難，如同人在家中坐，禍從天上來。

