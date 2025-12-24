為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網友發文「3殺太少」遭逮辯生病！法官未羈押 士檢火速起訴

    2025/12/24 19:30 記者劉詠韻／台北報導
    林姓男子（右二）涉嫌在網路張貼恐嚇公眾訊息，被調查局台北市調查處拘提到案並送辦。（記者劉詠韻翻攝）

    林姓男子（右二）涉嫌在網路張貼恐嚇公眾訊息，被調查局台北市調查處拘提到案並送辦。（記者劉詠韻翻攝）

    台北市接連發生無差別攻擊事件、社會高度緊繃之際，居住內湖區、年約30歲的林姓男子卻長期在PTT發文預告、合理化甚至鼓吹隨機殺人行為；北車1219慘案後，更語出驚人稱「3殺相較之下太少」。士林地檢署昨晚複訊認為，林男慣於在情緒不佳時以恐嚇言論宣洩，具反覆實施之虞，經向法院聲請羈押未獲准；今下午4時40分偵結後火速提起公訴，建請法院從重量刑。

    起訴指出，林男自2023年8月起，至少發表9篇相關文章，時間密集、主題連貫，包括林男曾發文詢問「隨機殺人會不會利大於弊？」，還公開稱讚殺人犯鄭捷及張文為「勇敢的勇者」，甚至貼出「張文為什麼不等跨年開車撞人？」、「隨機殺人會不會讓社會更好？」等駭人文字，另以中國越野車衝撞事件為例，冷血評論「3殺相較之下實在太少了」。

    檢方指出，林男基於同一犯意，合理化並美化無差別殺人行為，將暴力描繪為對社會「有益」或「正義」，已對社會秩序造成實質危害。林男於警詢、偵查及法院羈押審理中坦承相關文章均由其所發表，但辯稱因個人生病、情緒失控所致，否認有實際犯罪意圖。

    檢察官認為，林男言論已涉犯恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇危安等罪嫌，其中部分行為屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之恐嚇公眾罪處斷，其餘犯意各別部分請求分論併罰，並建請沒收其作案所用的電子設備。

    不過，士林地院漏夜開庭審理後認為，檢方原先僅諭知林男3萬元交保，後因調查處補充手機檢視報告而改聲請羈押，但報告所附PTT文章內容，與原先解送時並無實質差異，不足以作為羈押必要性的新增依據。

    法官審酌，林男雖涉有相關罪嫌，行為亦屬不當，但經此次教訓，應能知悉行為嚴重性，認為再犯風險已有所降低、無羈押必要，裁定責付其父親看管，並限制住居，作為替代處分。

