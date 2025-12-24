為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    PO文「想扮小丑殺人」 男網友收押

    2025/12/24 18:47 記者王定傳／台北報導
    新北地檢署。（資料照）

    台北車站及中山商圈上週五晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷，網路上已出現多件模仿恐嚇公共安全的訊息；其中，劉姓男子於網路張貼涉及隨機襲擊事件的文字內容，包括有「心情不好就想殺人」、「想打扮成小丑殺人」等，桃園警方網路巡邏發現後報請新北地檢署核發拘票將劉拘提到案，檢方今複訊後依恐嚇公眾等罪嫌聲押劉男等獲准。

    桃園市刑大網路巡邏發現，劉男近日於Dcard網站公開發表其想模仿台北車站公眾暴力案件犯嫌張文殺人，並表示其很想打扮成小丑殺人，只要心情不好就想殺人等，昨報請新北檢檢察官核發拘提到案。

    檢察官訊問後，劉男涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准。

    新北檢表示，日前奉高檢署指示，已由檢察長指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，即時掌握案件情資及妥速應處，就轄區內重大恐嚇公眾危害治安案件，將持續秉持從嚴從速原則偵辦，以守護民眾安全。

