追太子集團金流!檢警再度約談陳志左右手

太子集團被查扣的「馬王」法拉利市值高達1.6億元。 （調查局提供）

台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，繼11月發動4波搜索，將該集團在台公司幹部辜淑雯、王昱棠等8人聲押禁見獲准，今日再指揮警方約談太子集團主席陳志的左右手李添、在台特助劉純妤及天旭公司4名工程師共5人，釐清涉案情節。

據了解，太子集團在台所購入的豪車，是李添用現金向車商購買，經手者為劉純妤，且劉女有幫李添及天旭公司處理金流，因此再度約談釐清；劉女目前仍在警局接受詢問。

專案小組追查，太子集團利用在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等名車，並在台北101大樓租辦公室發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲。

專案小組調查，太子集團購宅有付現也有貸款，尼爾公司負責繳交部分房貸、管理費等，天旭公司找工程師設計博弈程式，顥玥公司提供後勤客服服務。

專案小組還發現，陳志於香港成立博高公司購買遊艇，除提供集團幹部享樂使用，還疑幫集團走私黑錢。

專案小組自11月初接連發動4波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國共8人獲准。

