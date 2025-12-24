直指京華城案為「近10年最難」 鄭深元籲法官扛住壓力

前台北市長柯文哲的律師鄭深元。（資料照，記者陳逸寬攝）

京華城容積率等弊案今進入第8天辯論，前台北市長柯文哲的律師鄭深元下午進行補充答辯，除舉出東方文華、南港輪胎等案為例，強調京華城容積獎勵經過都委會審議即具有法源基礎，並痛批檢察官辦案過程「光怪陸離」，更直指京華城為近10年最艱難的案件，懇請合議庭應排除存疑證據，扛住壓力做出公正判決。

鄭深元指出，無論是東方文華案或南港輪胎案，過去台北市對於基地通盤檢討，皆透過細部計畫、土地使用分區管制條例給予容積獎勵；京華城案同樣是透過25%容積獎勵納入細部計畫處理，但檢察官卻對此「講不出來」。此外，南港輪胎案10%容積獎勵的法源同樣來自細部計畫，剛好處於合併的年代、工業區性質，只要經都市計畫委員會審議，即具備法律基礎。

請繼續往下閱讀...

鄭深元也質疑，檢察官林俊言手下3名書記官製作的偵訊錄音、錄影，依法應有備份，且屬於公家財產，不應因檢察官自行剪輯或刪除畫面而「消失」。他還舉出高虹安案中「公衛文恐嚇16分鐘」的爭議為例，指相關情況或許審、檢、辯皆心知肚明，但外界卻無從得知，證據調查困難，也讓人對檢方偵查過程中是否存在「動手腳」的情形深感遺憾。

鄭深元表示，過去法院基於對檢方的信任，未必一開始即採取最嚴格的證據法則，但在本案中，檢方提出的部分證據未經充分調查，已足以引發合理懷疑，相關證據是否具備證據能力，均應打上問號。

針對檢方稍早指稱辯護人施壓證人，鄭深元反問，「但是誰洩漏偵訊，很明顯。開庭前一天由特定媒體、特定記者刊登，報導內容都已經對被告造成壓力；不管是柯文哲、民眾黨或律師都不會這麼做。」

鄭深元說，本案堪稱近10年來最艱難的案件之一，直指北檢在偵辦過程中「光怪陸離」，並期盼合議庭能夠承受外界壓力，作出公正判決，讓社會大眾看見，在高度爭議與壓力之下，仍有秉持公正的合議庭存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法