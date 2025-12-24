為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高市刑大反詐騙出新招 LINE貼圖「刑事貓咪小隊」深入日常

    2025/12/24 18:43 記者許麗娟／高雄報導
    高市刑大與橋頭地檢署、犯罪被害人保護協會橋頭分會，共同推出「刑事貓咪小隊」反詐騙 LINE 貼圖。（高市刑大提供）

    為強化民眾的反詐騙意識，高雄市刑事警察大隊攜手橋頭地方檢察署、犯罪被害人保護協會橋頭分會，共同推出「刑事貓咪小隊」反詐騙LINE貼圖，透過生動的角色與貼近日常語言，讓反詐宣導自然融入民眾生活，貼圖販售收益將全捐贈給犯罪被害者保護協會公益使用。

    高市刑大大隊長鄢志豪表示，此次推出反詐騙LINE貼圖，正是希望透過市民最常使用的通訊工具，將「不明來電要查證、陌生投資要小心、匯款前多一步確認」等觀念，深植在每一次對話之中。

    橋頭地檢署主任檢察官施家榮指出，檢警在打擊詐欺犯罪上密切合作，除追查幕後金主與核心成員，也同步加強犯罪被害人保護機制；透過貼圖這類貼近民眾生活的宣導方式，有助於提升第一線預防效果，降低民眾受騙風險。

    犯罪被害人保護協會橋頭分會主委柯建帆表示，期盼透過此次合作，提升民眾對詐騙手法的辨識能力，從源頭減少因詐騙所衍生之犯罪被害案件。

    高市刑大表示，今年共執行4波「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間內共查獲集團性詐欺案件390件、2268人涉案，拘捕921人、羈押188人；不法所得部分，查扣土地10處、房產11棟、高級進口轎跑車65輛、現金新臺幣2億5561萬餘元、虛擬貨幣3106萬餘元，累計查扣不法利得總價值高達4億5001萬餘元。

    反詐騙 LINE 貼圖希望讓民眾在傳訊息的過程中，也能時時小心可能有詐。（高市刑大提供）

