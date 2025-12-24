勇消兒因公殉職！父控公部門瀆職延宕追究 向竹縣府提國賠

新竹縣新工消防分隊長游尚樺，2023年12月28日出勤住宅火警成功救出4名移工，卻英勇殉職。（資料照，新竹縣政府消防局提供）

今天是平安夜，卻有一位父親仍心心念念因公殉職的兒子！

年僅29歲的新竹縣政府消防局第3大隊新工消防分隊長游尚樺，2023年12月28日出勤住宅火警成功救出4名移工，卻英勇殉職。父親游木全投訴，事隔兩年了，卻因「公部門瀆職延宕追究」，迄今屋主、雇主和移工沒有任何一個與被害家屬道歉、和解，未能公平正義保護受害創傷，他已在今年8月向總統府等部會陳情，近日也已正式向新竹縣政府請求國家賠償。

竹縣府表示，游先生如認縣府有成立國家賠償責任之情事，可書面提出申請，將依法處理；目前則尚未收到。消防局回應，本案內政部消防署已在2024年8月12日完成災害事故原因調查報告，有關游父所提刑事及民事訴求均已進入司法程序，訴訟過程中縣府將協助相關法律諮詢與協助。工務處表示，該違建經湖口鄉公所查報，縣府在2024年1月24日函請違建人自行拆除或補照，但逾期未辦理，因此排定2026年1月27日執行強制拆除。

游木全表示，游尚樺當年以優異學測成績放棄頂大熱門系所，優先報考警大消防報效國家，卻為國殉職，近兩年期間他因傷慟重疾於高雄長庚急救半年餘，需終身養病。今年4月返家養病，檢視肇致兒子殉職的3組骨牌：釀成火災的逃逸移工、賃居處為違建的屋主、違法僱用逃逸移工的雇主，卻都看不到法律追究。他在傷慟之餘，於8月20日陳情總統府。

游木全質疑，火警案中的逃逸移工，遲至總統府關切，主管機關才辦案逮人？新竹縣政府今年11月18日函文證實，此案違建涉及公共危險致死，已提請違建屋主法律訴訟；但縣府卻放任違建在案發後還繼續出租牟利，直至總統府副秘書長何志偉關切，方來文稱違建涉及公安、列管拆除。另外，雇主「阿厚」非法僱用逃逸移工，主管機關卻無追查行動？

游木全表示，兒子殉職後，他不斷向相關單位陳情，「依法追究肇事的逃逸移工、違建屋主、非法雇主過失致死」，但事過近兩年，加害人都未跟被害家屬道歉、和解，他認為公部門瀆職延宕追究，無法告慰游尚樺在天之靈，因此訴求國家賠償。

