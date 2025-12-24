為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    PO文嗆「宰殺司法官、女騎士及清潔員」 高雄保全被捕下場曝

    2025/12/24 17:38 記者陸運鋒／新北報導
    警方將貼文保全移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將貼文保全移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

    高雄市楠梓加工區李姓保全人員陸續在社群平台發布10多則恐嚇貼文，揚言「宰殺違法的司法官」、「殺死某清潔人員」、「某車號女騎士要殺死」等訊息，新北市新店警分局前天獲報，隨即報請橋頭地檢署指揮偵辦，昨天將李嫌查緝到案，依恐嚇及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦。

    新店警分局調查，53歲李嫌是保全公司派駐高雄楠梓加工區保全，得知許多員工刷卡工號，今年8月開始陸續在臉書發布6則「工號XX清潔人員，一定要殺死」等言論，拍攝多張機車騎士照片，於臉書發布5則「機車XX號女性，一定要殺死」等言論。

    此外，李嫌近期另在臉書發布「是宰殺民進黨及支持者的時刻」、「宰殺違法的司法官」等其他恐嚇言論5則。上週發生北捷連續攻擊事件，網友發現後，向新店分局警方報案，警方查出李嫌身分，報請橋頭地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，與高雄市警方共組專案小組。

    據指出，警方掌握李嫌居住地，昨天下午在高雄市梓官區將李嫌拘提到案，查扣手機1支，警詢後，今天依恐嚇、恐嚇公眾等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後認為涉案情節重大，並有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

    警方呼籲，網路言論並非法外之地，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播