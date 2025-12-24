PO文嗆「宰殺司法官、女騎士及清潔員」 高雄保全被捕下場曝

警方將貼文保全移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

高雄市楠梓加工區李姓保全人員陸續在社群平台發布10多則恐嚇貼文，揚言「宰殺違法的司法官」、「殺死某清潔人員」、「某車號女騎士要殺死」等訊息，新北市新店警分局前天獲報，隨即報請橋頭地檢署指揮偵辦，昨天將李嫌查緝到案，依恐嚇及恐嚇公眾等罪嫌移送偵辦。

新店警分局調查，53歲李嫌是保全公司派駐高雄楠梓加工區保全，得知許多員工刷卡工號，今年8月開始陸續在臉書發布6則「工號XX清潔人員，一定要殺死」等言論，拍攝多張機車騎士照片，於臉書發布5則「機車XX號女性，一定要殺死」等言論。

此外，李嫌近期另在臉書發布「是宰殺民進黨及支持者的時刻」、「宰殺違法的司法官」等其他恐嚇言論5則。上週發生北捷連續攻擊事件，網友發現後，向新店分局警方報案，警方查出李嫌身分，報請橋頭地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，與高雄市警方共組專案小組。

據指出，警方掌握李嫌居住地，昨天下午在高雄市梓官區將李嫌拘提到案，查扣手機1支，警詢後，今天依恐嚇、恐嚇公眾等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後認為涉案情節重大，並有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

警方呼籲，網路言論並非法外之地，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦。

