為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    再傳毒駕奪命？ 淡水逆撞騎士殞命大逆轉 女駕駛毒篩陽性

    2025/12/24 17:19 記者吳仁捷／新北報導
    新北市淡水區今天上午傳出女駕駛逆撞騎士，林男墜落山坡不治，一驗赫見女駕駛毒駕，警方將吳女依公共危險、毒品、過失致死罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水區今天上午傳出女駕駛逆撞騎士，林男墜落山坡不治，一驗赫見女駕駛毒駕，警方將吳女依公共危險、毒品、過失致死罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水區大庄路今天上午驚傳一輛轎車逆向撞到對向機車，造成林姓騎士摔落約3公尺深山坡，當場失去呼吸心跳，到院不治，警方清查吳姓女駕駛，沒有酒精反應，車內也沒有違禁品，但毒篩後驚見安非他命陽性，被警方帶回法辦；至於車禍責任歸屬，仍待檢警進一步調查釐清。

    這起車禍發生在今天上午9時30分許，恰巧位於淡水高爾夫球場圍牆外的大庄路，當時38歲吳姓女子駕駛轎車，從大庄路往新民街行駛，但現場道路過彎及坡道幅度不大，吳姓女子卻不明原因逆向，衝到對向迎上直行機車，造成林男彈飛墜落邊坡，機車卡在道路護欄上，消防人車趕抵，救起林姓男子，已失去呼吸心跳，緊急送醫仍回天乏術。

    警方到場處理，對吳女酒測，沒有酒精反應，車內也沒發現違禁品，將吳姓女子帶回警局後，發現她神情有異，警方對她毒篩後，安非他命呈現陽性反應，全案依涉嫌公共危險、過失致死及違反毒品條例罪移送士林地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市淡水區今天上午傳出女駕駛逆撞騎士，林男墜落山坡不治，一驗赫見女駕駛毒駕，警方將吳女依公共危險、毒品、過失致死罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水區今天上午傳出女駕駛逆撞騎士，林男墜落山坡不治，一驗赫見女駕駛毒駕，警方將吳女依公共危險、毒品、過失致死罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播