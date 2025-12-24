再傳毒駕奪命？ 淡水逆撞騎士殞命大逆轉 女駕駛毒篩陽性

新北市淡水區今天上午傳出女駕駛逆撞騎士，林男墜落山坡不治，一驗赫見女駕駛毒駕，警方將吳女依公共危險、毒品、過失致死罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水區大庄路今天上午驚傳一輛轎車逆向撞到對向機車，造成林姓騎士摔落約3公尺深山坡，當場失去呼吸心跳，到院不治，警方清查吳姓女駕駛，沒有酒精反應，車內也沒有違禁品，但毒篩後驚見安非他命陽性，被警方帶回法辦；至於車禍責任歸屬，仍待檢警進一步調查釐清。

這起車禍發生在今天上午9時30分許，恰巧位於淡水高爾夫球場圍牆外的大庄路，當時38歲吳姓女子駕駛轎車，從大庄路往新民街行駛，但現場道路過彎及坡道幅度不大，吳姓女子卻不明原因逆向，衝到對向迎上直行機車，造成林男彈飛墜落邊坡，機車卡在道路護欄上，消防人車趕抵，救起林姓男子，已失去呼吸心跳，緊急送醫仍回天乏術。

警方到場處理，對吳女酒測，沒有酒精反應，車內也沒發現違禁品，將吳姓女子帶回警局後，發現她神情有異，警方對她毒篩後，安非他命呈現陽性反應，全案依涉嫌公共危險、過失致死及違反毒品條例罪移送士林地檢署偵辦。

