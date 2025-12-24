棋牌社涉賭被查獲還抓到10海軍士官兵 負責人等4女遭起訴

基隆市「陽光棋牌社」涉提供麻將等賭具供賭客對賭，從中抽取每人每將100元抽頭金。基隆地檢署今起訴孫姓女負責人與王姓等3名女員工涉犯意圖營利聚眾賭博罪起訴。（資料照）

基隆市「陽光棋牌社」9月3日軍人節當天被警方查獲，提供麻將、牌尺、骰子等賭具，供賭客前來對賭，並向賭客收取抽頭金營利，警方獲報前往搜索，意外在賭場內查獲陳姓等10名海軍士官兵。基隆地檢署今（24日）偵結，將孫姓等4名女合夥人，依涉犯意圖營利聚眾賭博罪起訴，陳姓等賭客則分別獲得緩起訴與不起訴處分。

起訴指出，孫姓女子在義二路經營「陽光棋牌社」，雇用暱稱「小蘋果」的呂姓女子、王女、高姓女子等3人，提供麻將、牌尺、搬風骰子及點數卡等賭具供賭客打麻將。基隆市警察局二分局與督察科接獲情資「陽光棋牌社」疑似有賭博行為，報請基隆地檢署檢察官蕭詠勵指揮、蒐證月餘，今年9月3日軍人節前往搜索，逮獲52名賭客中，竟有10名海軍士官兵也赫然在列，當場扣得現金11萬餘元、13副麻將、牌尺、搬風、點數卡等賭具。

檢警查出，孫女等人在賭客入場後，要求每名賭客至票券販賣機購買1張100元票券後，到櫃檯領取麻將、牌尺、搬風骰子及點數卡等賭具，由4名賭客輪流作莊對賭；賭客每賭一將，依棋牌社提供的點數卡為籌碼，按底數及台數換算金額賠付贏家，再至店內隱密處依輸贏結果支付現金結算利益；孫女則向每名賭客收取一將1張100元票券作為場地費清潔費，實則變相收取抽頭金牟利。

檢方認定，孫等4女涉犯意圖營利聚眾賭博罪，在場包括陳姓等海軍士官兵在內共52名賭客，除蕭姓等2名賭客依涉犯賭博罪嫌起訴外，其餘陳姓等50名賭客，則分別獲緩起訴與不起訴處分。

