張文父母替兒子下跪道歉 巴毛律師呼籲：別再追殺他們了

張文父母替兒子下跪道歉 巴毛律師呼籲：別再追殺他們了2025/12/24 16:53 即時新聞／綜合報導
張文遺體23日下午2點在台北市殯儀館解剖，張文父母到場。（記者王藝菘攝）
27歲張文在台北捷運犯下連續攻擊案後墜樓不治，釀成4死11傷慘劇。張文父母昨（23）日在台北市第二殯儀館下跪向社會大眾公開道歉，再度引發外界議論。對此，網紅律師「巴毛」陳宇安直言，張文父母對兒子的犯罪行為並不知情，呼籲外界別再追殺他們。
陳宇安昨（23）日在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文，貼出台劇《我們與惡的距離》的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯」，並表示「我實在不知道為什麼大家要去追殺張文的父母」。
請繼續往下閱讀...
陳宇安指出，張文已經27歲是個成年人，而且離家2年多，與家中甚少聯絡，父母根本不知道他在做什麼。有人質疑既然沒聯絡，張媽媽怎麼還會給兒子錢，她認為「有沒有聯絡」跟「有沒有給錢」是兩回事，就算跟父母鬧翻，媽媽仍會心軟匯錢給離家生活的孩子，這本就是人之常情。
陳宇安續指，張文父母又不知道兒子有什麼犯罪計畫，怎麼現在講得好像媽媽在資助兒子犯罪一樣。看到張文父母出來下跪道歉的畫面，讓她想到好幾年前一名台灣留學生在日本殺人，他的老父親是知名日本料理店的老闆，同樣出面哭著為兒子道歉。
陳宇安呼籲，這些父母同樣失去孩子，可能也不知道發生什麼事情，不知道兒子為什麼會變這樣，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著、跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉，「別再追殺他們了吧」。