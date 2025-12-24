為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中市前地政局長吳存金涉貪被起訴 龍井鄉親肯定為人

    2025/12/24 16:37 記者黃旭磊／台中報導
    台中市前地政局長吳存金涉貪遭中檢起訴，龍井鄉親多感不捨。（資料照）

    台中市前地政局長吳存金涉貪遭中檢起訴，龍井鄉親多感不捨。（資料照）

    台中市前地政局長吳存金涉貪遭台中地檢署起訴，檢方稱吳存金涉嫌在2019年至2024年任職期間，與家人聚餐後持單據核銷特別費6萬多元，消息傳回龍井家鄉，地方人士均感不捨，老家、麗水里長陳耀墩說，「吳平易近人，跟里長都處得很好」，力挺吳存金努力服務、為人受鄉親肯定。

    龍井區里長聯誼會會長張文慶說，吳存金媽媽曾住在麗水里，被市長盧秀燕任派地政局長7年期間，「龍井是她的責任區」，里鄰長年終區政業務講習、龍泉里活動中心等大小活動，吳存金都跟盧秀燕一同出席，或代理盧秀燕出席與地方互動，努力為市民服務，地方人士給予高度肯定。

    吳存金是盧秀燕政大學姊，她在龍井出生，從小在軍公家庭背景長大，環境並不寬裕，北上政大地政系與盧秀燕有進一步關係，吳存金曾對外說，出嫁前母親告訴她，沒有辦法給嫁妝，學歷就是最好的嫁妝，一直將庭訓謹記在心。

    麗水里長陳耀墩說，吳存金念書時常回外公家，到市府服務當局長被盧秀燕分到龍井當「責任區」，平易近人，跟里長都處得很好，做人很容易讓民眾印象深刻。

