    社會

    高雄巡佐因公死亡 台灣警政協會慰問家屬盼提升勤務安全

    2025/12/24 16:33 記者黃良傑／高雄報導
    高雄巡佐因公死亡，台灣警政協會理事長、前警政署長陳家欽（右）慰問家屬盼提升勤務安全。（民眾提供）

    高雄巡佐因公死亡，台灣警政協會理事長、前警政署長陳家欽（右）慰問家屬盼提升勤務安全。（民眾提供）

    高市警局張姓巡佐日前因前往某賣場調車手影像，途中不慎追撞違停貨車，不幸因公死亡，警方今（24）日針對員警職場條件進行體檢，包括工作時間是否過長，勤務繁重情形是否合理，並未發現有不當之處。

    此外，台灣警政發展協會理事長、前警政署長陳家欽日前也親赴靈堂向家屬表達慰問，並致贈慰問金5萬元，陳家欽希望當家屬最需要的時刻，能讓他們感受到協會的支持與溫暖。

    陳家欽表示，這件事讓人更清楚地看到，第一線執法同仁長期承擔的真實挑戰與危險，同時希望社會各界支持警察工作。

    據了解，前金分駐所張巡佐（54歲）執行勤務時，在三民區建國三路、市中一路口發生交通事故，經醫院急救後宣告搶救無效；初步瞭解，肇事雙方均無酒駕情事，研判原因為事故地點有違規車輛停放，致使撞擊該小貨車釀禍，該駕駛柳男（34歲）被依過失致死罪現行犯移送偵辦。

    張巡佐因公死亡事故，高雄市警察局相當重要，今天特別針對警察職場評估、體檢，希望藉由此一個案，了解警察職場是否隱藏安全疑慮的因子，進而檢討、改善。

