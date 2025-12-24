為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    AI科技輔助 雲警百日尋回失竊汽機車二手價值近900萬元

    2025/12/24 16:30 記者黃淑莉／雲林報導
    員警示範AI巡防系統辨識路旁汽機車車牌及示警。（記者黃淑莉攝）

    員警示範AI巡防系統辨識路旁汽機車車牌及示警。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局今年9月導入AI巡防系統，巡邏車上設置1支手機、2台攝影機，在路上巡邏時可時時辨識路旁汽機車車牌，發現失竊或侵占等異常情況立即示警，警方統計，9月上線至今百日，尋回的失竊汽機車以二手價值估算價值870萬元。

    雲林縣警察局今天展示AI巡防系統，警方表示，過去要查詢可疑車輛，員警要在拿著M-police走在路邊一輛一輛輸入車牌查詢，透過AI巡防系統開車在路上巡邏過程，即會掃描路邊停放汽機車車牌，只要發現有失竊、侵占或異常的車號，會立即語音示警。

    雲縣警察局指出，過去攝影鏡頭要正對車牌才能辨識，有了AI導入不同角度車牌都能準確辨識，1秒大約可辨識8輛車，且準確度很高，目前全縣有50套，6個分局按轄區工作繁重程度配置，明年3月會再增加8套機車用的版本，解決巡邏車不易到達的狹窄巷弄內。

    縣警局表示，目前該系統可以快速且即時自動辨識車牌及第一時間示警，未來還導入犯罪情境熱點的示警功能，現在初步有車手提領熱點示警，巡邏車只要開到示警區附近，可以特別留意熱點周邊有沒有可疑的車手，未來也可以導入在地化的情資，例如婦幼熱點、青少年易聚集的熱點等。

    除可查獲失竊車，遇有曾拒檢車輛，系統也會協助辦案，也能讓員警在執勤時更安全，例如先前有攔檢拒捕紀錄，自動辨識系統也會示警，確保員警執勤的安全。

    雲林縣警察局導入AI巡防系統，在巡邏車上裝置2台攝影機及1支手機，即可即時辨識路旁車輛車牌及示警。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局導入AI巡防系統，在巡邏車上裝置2台攝影機及1支手機，即可即時辨識路旁車輛車牌及示警。（記者黃淑莉攝）

