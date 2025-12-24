高中生騎單車挑戰武嶺「凍到皮皮剉」 花蓮警即刻救援

2名高中生騎自行車挑戰合歡山武嶺，因準備不足被山區劇降的氣溫冷到，警方給予熱茶。（警方提供）

2名來自台北的高中生騎自行車挑戰合歡山武嶺，日前從中橫公路打算騎往宜蘭，因天色已黑且高山氣溫驟降，兩人體力不支、無法再騎乘，加上身上無現金、周遭又無人可求助，只好向警方求救。合歡派出所獲報在台八線114.6公里處順利找到人，立即帶回派出所提供熱茶、電暖器取暖，並聯繫家長帶回。

新城警分局今指出，日前晚間8點多，合歡派出所接獲報案，指稱有2名高中生在秀林鄉台8線進行自行車一日挑戰活動，行至關原路段時，山區天氣劇降到10度以下，兩人體力不支向警方求救，警員鄒永國獲報後立即前往台8線尋找，順利在路邊發現2名情況不佳的高中生，2人因受寒過度臉色蒼白並不停發抖，帶回派出所取暖。

請繼續往下閱讀...

警方聯繫學生家屬，抵達後對警方即時救援深表感謝，並慶幸孩子在寒冷山區未發生更大危險。新城警分局提醒，山區天候變化快速，尤其入夜後溫度下降更明顯，民眾若規劃登山或長途騎乘活動，務必評估自身體能、攜帶保暖衣物及足夠補給，並避免在夜間留置山區，如遇緊急狀況，請立即撥打110報案，由警方協助處理，以確保自身安全。

2名高中生騎自行車挑戰合歡山武嶺，因準備不足被山區劇降的氣溫冷到。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法