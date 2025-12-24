馬防部役男不服管教毆打長官 退役後遭判刑1年2月

廖姓男子被控在服役期間，不服羅姓長官訓話，竟以下犯上，朝羅胸部揮數拳，被依涉犯陸海空軍刑法究辦。基隆地院近日審結，判處已經退役的廖男1年2月徒刑，緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。（記者林嘉東攝）

廖姓男子被控在服役期間，不服羅姓長官訓話，竟以下犯上，朝羅胸部揮數拳，致羅左胸部受有挫傷。馬防部認為此風不可長，將廖男依涉犯陸海空軍刑法究辦。基隆地院近日審結，認為已經退役的廖男犯陸海空軍刑法對於長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，但審酌廖始終坦承犯行，犯後態度良好，給予他緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。

檢方調查，廖姓役男前年在陸軍馬祖防衛指揮部服役，擔任南竿守備大隊步兵連擔任步槍兵期間，羅男為廖在步兵連的連士官督導長，前年9月7日廖明知羅是他職務上的長官，對他有命令權，竟在馬防部南守大隊步兵連軍械室內，因不滿羅對他訓話，出拳朝羅胸部揮打，致羅左胸挫傷；案經憲兵隊調查後，將廖男涉犯1年以上7年以下的陸海空軍刑法「對於長官施強暴罪」移送基隆地檢署偵辦。

檢方調查時，廖已與羅男和解，並認為廖對羅男施暴，固然對軍紀造成負面影響，但考量廖無前科紀錄，始終坦承犯行，犯後態度良好，審酌刑法第57條10款科刑事項，請法官判處刑當刑度。

基隆地院近日審結，依廖犯陸海空軍刑法對於長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，審酌始終坦承犯行，犯後態度良好，給予他緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。

