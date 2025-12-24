為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    馬防部役男不服管教毆打長官 退役後遭判刑1年2月

    2025/12/24 16:23 記者林嘉東／基隆報導
    廖姓男子被控在服役期間，不服羅姓長官訓話，竟以下犯上，朝羅胸部揮數拳，被依涉犯陸海空軍刑法究辦。基隆地院近日審結，判處已經退役的廖男1年2月徒刑，緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。（記者林嘉東攝）

    廖姓男子被控在服役期間，不服羅姓長官訓話，竟以下犯上，朝羅胸部揮數拳，被依涉犯陸海空軍刑法究辦。基隆地院近日審結，判處已經退役的廖男1年2月徒刑，緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。（記者林嘉東攝）

    廖姓男子被控在服役期間，不服羅姓長官訓話，竟以下犯上，朝羅胸部揮數拳，致羅左胸部受有挫傷。馬防部認為此風不可長，將廖男依涉犯陸海空軍刑法究辦。基隆地院近日審結，認為已經退役的廖男犯陸海空軍刑法對於長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，但審酌廖始終坦承犯行，犯後態度良好，給予他緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。

    檢方調查，廖姓役男前年在陸軍馬祖防衛指揮部服役，擔任南竿守備大隊步兵連擔任步槍兵期間，羅男為廖在步兵連的連士官督導長，前年9月7日廖明知羅是他職務上的長官，對他有命令權，竟在馬防部南守大隊步兵連軍械室內，因不滿羅對他訓話，出拳朝羅胸部揮打，致羅左胸挫傷；案經憲兵隊調查後，將廖男涉犯1年以上7年以下的陸海空軍刑法「對於長官施強暴罪」移送基隆地檢署偵辦。

    檢方調查時，廖已與羅男和解，並認為廖對羅男施暴，固然對軍紀造成負面影響，但考量廖無前科紀錄，始終坦承犯行，犯後態度良好，審酌刑法第57條10款科刑事項，請法官判處刑當刑度。

    基隆地院近日審結，依廖犯陸海空軍刑法對於長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，審酌始終坦承犯行，犯後態度良好，給予他緩刑2年機會，緩刑期間須提供100小時義務勞務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播