北捷隨機攻擊疑「孤獨感」作祟 專家：不應全歸責父母教養

張文父母下跪替兒子向社會道歉。（資料照）

台北市日前發生嚴重隨機攻擊事件，造成多人傷亡，專家分析，犯嫌張文無法融入社會、疏離，產生「孤獨感」，進而透過暴力方式證明自我存在價值，對於張文父母下跪道歉，專家認為，是基於自責或社會壓力，但社會不應全歸責於父母，應透過加強社會安全網、每個人放下手機關注周遭環境做起。

世新大學社會心理系主任張志堯說，綜合報導資訊，犯嫌的行為必須從理解其人生轉變開始，包括與家庭疏遠、工作不順利等是關鍵，造成了他與社會無法融入，進一步形成「孤獨感」，而無法融入也會因自我保護機制，產生「不屑感」，因此就會想證明「自我存在價值」，讓所有人能知道「我是有能力的，只是你們看不見」，而從結果來看，犯嫌透過尋求暴力、武力展現自我價值。

張志堯提到，犯嫌每個步驟都經過縝密規劃，推測可能是把自己帶入虛擬的影集、遊戲之中，心理變質、扭曲之後，將自己視為奇才、勇士，且必須要在這場生存遊戲中，獲得最後的勝利。因此過程中每個動作，從丟煙霧彈、變裝等等，絲毫看不出遲疑、停頓，可看出有可能已分不清現實與虛幻，卻在在突顯追求自我存在價值的展現。

張志堯認為，從社會安全網來看，「疏離」是一個重要的節點，因此去針對家庭失聯人口做關心、了解開始，能夠做長遠防範，但這需要經費與人力，不是一蹴可幾，但以目前社安網的量能，一定是遠遠不夠。而民眾也應該試著從手機螢幕中抬起頭，關懷周遭的人事物，不只可以遠離危險，也可以有機會關懷到身邊已產生疏離的人。

而對於犯嫌父母下跪向社會道歉，張志堯認為，可能出於自責，也可能受到社會期待的壓力所影響，但實際上不應全歸責於父母，這樣的道歉可能給了社會大眾情緒出口，但對事情沒有積極幫助。現代教養講求孩子的自主性，但並非只有給孩子自主與放任不管兩種極端，雖無從了解其親子關係，但還是呼籲，父母的言教、身教很重要，能帶給孩子對正確社會行為的認知。

