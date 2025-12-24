為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國3通霄段3大1小車連環撞 2人受傷送醫

    2025/12/24 15:58 記者蔡政珉／苗栗報導
    國道3號晚間連環撞，2人受傷送醫。轎車閃避不及撞上前方半聯結車。（民眾提供）

    國道3號晚間連環撞，2人受傷送醫。轎車閃避不及撞上前方半聯結車。（民眾提供）

    夜間行經國道請注意車速與路況！65歲徐姓男子昨（23）日晚間約9點40分時駕駛半聯結車行經國道3號南下145.9公里處苗栗縣通霄鎮路段外側車道時，遭到後方另一輛半聯結車撞上，突如其來的車禍導致後方的轎車與大貨車閃避不及釀成連環撞，其中大貨車因此側翻倒在路肩，造成徐男與大貨車駕駛受傷送醫。

    國道警方初步調查，事發當時徐男所駕駛半聯結車遭後方、由44歲張姓男子駕駛的半聯結車追撞，同樣行駛於外側車道緊隨其後、由52歲高姓女子駕駛的轎車反應不及撞上張男所駕駛半聯結車，大貨車駕駛方姓男子要閃避前方事故車輛時要切換至中線車道但仍失控，最後因與前方發生事故車輛碰撞後翻覆在外側車道。

    據了解，事發後直到接近今日凌晨0點清理完現場，警方對4名駕駛酒測排除酒駕，研判可能是天色已暗、視線不佳未注意前方路況先導致第一起車禍，轎車與大貨車則閃避不及發生4車連環撞事故，詳細原因仍待釐清。

    國道3號晚間連環撞，2人受傷送醫。大貨車欲閃避前方事故車輛不慎失控翻覆於路肩。（民眾提供）

    國道3號晚間連環撞，2人受傷送醫。大貨車欲閃避前方事故車輛不慎失控翻覆於路肩。（民眾提供）

