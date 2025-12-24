網PO文「下一個張文，會出現」 羅列雙北39個捷運站是恐攻目標 累犯落網無力具保 檢即刻起訴

新北市林口警分局22日逮捕林姓嫌犯送辦，桃檢火速偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴。（資料照）

台北捷運連續攻擊、無差別殺人事件引發社會恐慌，桃園市32歲林姓男子卻在網路留言：「下一個張文，會出現。」並列出雙北39個捷運站是下一個恐怖攻擊地點，經新北市林口警分局獲報逮捕林男送辦，他辯稱留言只為好玩，桃園地檢署檢察官訊後諭令10萬元交保，但林無力交保，被聲請羈押，桃園地院今（24）日凌晨裁定林限制住居後釋回。為此，檢方於今天下午火速偵結，將林男依恐嚇公眾罪嫌起訴。

林口警分局21日晚間接獲民眾報案，指在社群軟體Threads出現一篇文章：「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點。」隨後還列出雙北市39個捷運站。該帳號使用者還在個人臉書貼文稱：「下一個張文，會出現。」旋即引起社會不安，警方獲報立即追查，發現住在桃園市龜山區的林男涉案，經報請桃園地檢署指揮，檢方指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官陳寧君偵辦，核發拘票於22日將林男逮捕到案。

林應訊辯稱是一時好玩才會亂寫，但警方查出他曾於2019年在網路發表要斬首韓國瑜等人言論，被台北市刑警大隊逮捕送辦，可說是恐嚇、擾亂秩序累犯。檢察官認社會正值北捷連續攻擊事件深受恐懼之際，林男卻恣意發表加深民眾恐懼言論，加深社會不安，今天立即偵結將林男起訴，並建請法院從重量刑。

