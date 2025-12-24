詐團假冒投資達人得手2000萬 15人遭求10至15年重刑

詐團以假投資App行騙。（警方提供）

吳姓男子等人組成詐騙集團，假冒投資達人「阿格力」為投資導師，誘騙受害者下載「資豐e點通」App投資，結果3個月有19人受害，得手2000萬元，贓款拿去買名車、名錶和精品包，高雄地檢署依組織犯罪、詐欺等罪，對15名詐團成員起訴，並具體求刑10至15年重刑。

起訴書指出，吳男和林女等5人組成詐騙集團，於民國112年7月至9月間，以免費股市教學課程為由，邀請被害人加入為LINE好友，假冒「阿格力」名義，宣稱免費教投資股票，並要對方下載「資豐e點通」APP，待被害人受騙，將投資款項匯款到詐團指定帳戶中，立刻派車手取款，並將購買虛擬貨幣並轉入指定電子錢包，以掩飾、隱匿犯罪所得。

短短3個月內共有19人上當，詐騙得手2000多萬元，其中1人損失1千多萬元，專案小組持續向上追查，113年3月至114年10月間，分別在高雄等地共32處執行8波搜索，並拘提及傳喚吳姓主嫌、控盤首腦及共犯30人到案，當場查扣現金490萬餘元、94346顆加密貨幣USDT （價值約300萬餘元）、賓士、保時捷、BMW等名車、2支百達斐麗手錶、金項鍊、精品香奈兒包包，初估價值逾2000萬元。

經檢察官張良鏡、張志宏訊問後，向法院聲請羈押林女，並經法院裁准，其餘被告則經檢察官諭知交保或還監，全案今日偵查終結，依法起訴被告吳嫌等15人，並向法院具體求處10年至15年重刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

