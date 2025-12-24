為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    張文電競筆電有BitLocker加密技術 警找原廠協助同時暴力破解

    2025/12/24 15:11 記者王冠仁／台北報導
    警方正設法破解從張文租屋處查扣到的電競筆電。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警方為了釐清、還原張文隨機殺人的動機與案情全貌，在事後先後查扣張文的2台平板電腦與1台筆記型電腦，警方已成功讀取平板電腦的瀏覽紀錄與雲端內容，但他的筆電硬碟讀取狀況目前遭遇瓶頸。原來張文的這台筆電是頂級規格的華碩電競型筆電，其硬碟更採取「BitLocker」加密技術，破解困難，目前警方已向原廠求助，同時也同步以「暴力手段」來破解。

    專案小組成員透露，張文的這款頂級規格電競筆電，是在他公園路租屋處被查獲，當時張文把筆電放在床上再淋汽油點火，企圖燒毀，但被燒毀的只有主機板與螢幕，硬碟仍可正常運作，警方於是將其拆下送交刑事局設法還原釐清。

    據悉，這款筆電市價約10萬元上下，其中最引人注目處，就是它擁有BitLocker硬碟加密技術，若硬碟被拆下、連接到另外一台電腦上，無法直接讀取內部資料。刑事局警方曾一度向微軟與華碩求助，試圖還原內部資料，但目前仍無具體進展。

    對此，刑事局警方同時決定以暴力手段來嘗試破解，要用此方式，必須要輸入一組48位數的密碼，若使用電腦運算來「猜」出密碼，其排列組合相當於10的48次方，破解難度極高。

