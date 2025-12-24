為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市「貴族醫院」土地登記被少算8.47坪興訟 更一審仍判免國賠

    2025/12/24 15:16 記者楊國文／台北報導
    北市「貴族醫院」中山醫院土地登記被少算8.47坪興訟，高等院更一審仍判大安地政事務所免賠。（資料照）

    北市「貴族醫院」中山醫院土地登記被少算8.47坪興訟，高等院更一審仍判大安地政事務所免賠。（資料照）

    地處北市大安區精華地段、以幫名流貴婦接生而馳名的台北市「貴族醫院」中山醫院（已改設「中山醫療社團法人」），認為其登記土地面積短少28平方公尺（8.47坪），導致其資本額受損，訴請台北市政府大安地政事務所國家賠償，台北地院認定大安地政所計算登記有誤，判應賠償1558萬餘元，大安地政事務所不服上訴，高等法院逆轉改判免賠；經最高法院廢棄發回，高等院更一審仍判大安地政事務所免賠。可上訴。

    中山醫院以婦產科著名，連勝文的妻子蔡依珊、藝人賈靜雯、陶晶瑩、李蒨蓉都曾在該醫院生產。

    中山醫療社團法人主張，2008年辦理地主以其應有部分抵繳增資股款，資本額提高為5億2963萬餘元，持有土地為1371平方公尺。

    但大安地政事務所卻於2021年逕行更正，將面積登記為1343平方公尺，比原本登記面積短少28平方公尺，即8.47坪，導致其資本額受損，主張公務員的疏失造成其受損，訴請國賠，聲明依公告土地現值每平方公尺57.9萬元計算，請求大安地政事務所賠償1558萬6274元。

    大安地政事務所辯稱，是因北市府地政處測量大隊1977年辦理地籍圖重測時，面積計算錯誤，並非大安地政事務所的錯，無國賠責任。

    台北地院判決認定，北市測量大隊1977年重測地籍圖時，因計算土地面積有誤，大安地政事務所未能舉證登記面積短少的原因，不能歸責於中山醫療社團法人，判大安地政事務所應賠1558萬6274元。大安地政所事務所不服上訴。

    高等法院認為，大安地政事務所2021年辦理逾期未辦繼承登記土地圖簿面積不符清理計畫時，發現醫院土地登記面積與計算面積相比，超出法定容許誤差，函請開發總隊查明，開發總隊查調結果發現是1977年重測地籍圖時，面積計算錯誤所致，大安地政所依「地籍測量實施規則」的規定，辦竣該土地面積更正登記，與開發總隊的查調結果文書一致，沒有「登記錯誤」可言。

    高院指出，大安地政事務所既未登記錯誤，亦未辦理本件相關測量事務，而是開發總隊測量錯誤才導致登記錯誤，不應歸責於大安地政所，中山醫療社團法人請求國賠，為無理由，逆轉改判大安地政事務所不須賠償。

    全案上訴，經最高法院廢棄發回，高院更一審仍判大安地政事務所免賠。可上訴。

