北市逾8成消防員不滿意無線電收訊 張志豪曝：30公尺就斷訊

香港宏福苑大火引發各界對消防設備關注，身為義消的台北市民眾黨籍市議員張志豪指出，台北市消防大隊時常反映新式無線電不好用，超過30公尺就斷線，恐影響救火，經問卷更有逾8成消防員不滿意收訊品質。消防局表示，如通訊覆蓋不足，會視實際需求架設行動中繼台。

張志豪指出，新竹晴空匯火災，當時他是事故調查員之一，一個危險因子就是無線電訊號，而目前台北市使用的新式無線電，在一線消防員間的評價不好，今年11月他現場測試，結果訊號只要超過30公尺就斷訊，等同走30多步以後就會斷訊。

張志豪進一步說，透過問卷向一線消防同仁調查，整體73.3%不滿意無線電，84.5%不滿意收訊品質，有82.2%認為無線電不可靠。他說，收訊不好要靠中繼台延伸，但中繼台放在「中隊」，進入火場的卻是「分隊」，進火場後如沒訊號，要如何向指揮官反映？

消防局表示，已於各行政區（中隊）配置3具行動中繼台（共36台），由中隊統籌管理維護，分隊抵達以救助、撲滅火勢等任務為先，中、大隊幕僚負責設置中繼設備等後勤；現行受理二級以上火災，除所需救災、救護車輛，也要同步指派2中隊前往指揮、幕僚作業。若災害現場為地下室等特殊環境，經評估有通訊覆蓋不足情形，現場指揮官將視實際需求架設行動中繼台，以提升無線電通訊品質。

消防局透過中繼台延伸無線電訊號。（消防局提供）

