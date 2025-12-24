法治教育來這招 台南第二監獄開放大學生參訪真實的監所環境

大學生參訪南二監藝術教化的學習課程。（台南第二監獄提供）

詐欺與毒品犯罪年輕化已成近年社會隱憂，為讓新世代更早理解犯罪真相與法治的重要性，台南第二監獄近來啟動「新世代法治教育」與「獄政透明化」計畫，打開監獄大門，帶領大學生走進真實的監所環境，不要誤蹈法網、身陷囹圄。

南二監典獄長陳育鼎今天表示，詐欺手法、毒品管道大多藏身網路世界，遠比過往更難防範。「單靠宣導，已經不足以讓年輕人真正理解風險。」，唯有帶學生親身走一遭，看到收容人如今身陷囹圄的生活，才能讓法治教育不再只是課本上的名詞。

南二監近期就接待中正大學犯罪防治系師生、中山大學財務管理系的56名學生參訪。對許多學生而言，這是第一次近距離看見監獄真實的一面，也參訪收容人學習藝術的成果、到帶著暖色調的晤談室、技訓教室裡整齊排列的工具、再到舍房生活空間的介紹，甚至包含「手銬、腳鐐體驗」、軍監地下通道，讓學生感受自由被限制的重量。

南二監表示，藝術教化已是監獄的一大特色，從3D浮雕、裝置藝術到扯鈴表演，創作成了一種情緒出口，也成了收容人重新面對自己的方式；在看似冰冷的監獄空間，實際上也藏著不少人性化設計，包括溫馨感的會客室、明亮通風的舍房、提供技能訓練的教室，營造出支持收容人重新站起來的環境。

「監獄不只是矯正，更是重建」南二監強調，透過透明化、藝術教化與法治教育並進，希望讓社會看見監獄正在做的事，也讓年輕人從真實的故事中學習，未來在面對誘惑時多一分警醒、多一分力量。同時期盼，這樣的開放與對話，不僅能幫助收容人朝向成功復歸，也讓下一代更勇於選擇正確的道路，為社會帶來更長遠的安全循環

台南第二監獄打開監獄大門，帶領大學生走進真實的監所環境，參觀舍房。（台南第二監獄提供）

