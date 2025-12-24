台中果菜市場前死亡車禍 女騎士命喪聯結車輪下驚悚瞬間曝

機車被捲入聯結車輪下的驚悚瞬間。（民眾提供）

台中市西屯區果菜市場前，昨（23）日晚間一段監視器畫面曝光，短短數秒的畫面，清楚拍下女騎士遭聯結車撞擊、捲入車輪底下的驚悚瞬間，也讓這起死亡車禍引發關注，警方今天依過失致死罪嫌將聯結車移送法辦並報請相驗，檢方諭令3萬元交保。

事故發生在昨晚6點多，地點在西屯區環中路一段近中清路二段，57歲吳姓女子當時騎乘機車從果菜市場出入口騎出，畫面中可見，她未在路邊停等觀察來車，便直接往環中路一段車道切入，此時，一輛由46歲謝姓男子駕駛的聯結車正沿主線直行，雙方距離瞬間拉近，聯結車側邊當場與機車發生碰撞。

強烈撞擊下，吳女連人帶車倒地，隨即被捲入聯結車輪下，謝男察覺異狀後緊急煞車，並立即打起雙黃燈停車示警，但憾事仍已發生，救護人員趕抵時，吳女已重傷倒地，送醫搶救後仍宣告不治。

謝男供稱，自己駕駛的是重型聯結車，行駛速度不快，也有刻意預留安全距離，未料機車突然切出，雖立即踩剎車，仍因車體龐大、反應時間不足而無法避免事故，而謝男經檢測無酒駕、無毒品反應，與果菜市場並無任何關聯，僅是行經該路段，全案已依過失致死罪嫌移送法辦，檢方諭令3萬元交保。

死者親友事後到場協助處理後事，透露吳女平時獨自在台中租屋，與家人聯繫不多，也非果菜市場員工，警方今天已報請檢方相驗，詳細肇責仍待交通事故鑑定釐清。

事故現場令人怵目驚心。（民眾提供）

