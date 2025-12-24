女偵查佐嗆開槍盧秀燕收押 法官認具專業能力、難保不會行動

黃員嗆要對盧秀燕開槍遭收押。（擷自Threads）

台中市第二分局黃姓女偵查佐，因在社群平台多次發表涉及重大暴力的恐嚇言論，昨晚裁定收押。台中地院指出，黃女在社會高度敏感時刻，反覆以具體文字威脅特定人員，且本身具備警職身分、熟悉槍械操作，難以排除其將恐嚇內容付諸行動的可能，危害風險甚高，因而認定有羈押必要。

台中地院今說明收押理由表示，黃女涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全，嫌疑重大，審酌黃女短時間內在社群、網路群組反覆實施發布恐嚇言論行為，被逮捕後仍不乏對於市政建設、被害人表達高度不滿的言論，足見有高度再犯之虞。

斟酌張文隨機殺人事件後，黃女在密切接近時間，透過社群發表相關恐嚇言論，造成見聞告訴人、市府人員，及一般民眾惶惶不安，考量黃女具有警職身分對於槍械使用、技術，都相對一般人更專業，難保無將其恐嚇言論付諸實行可能。

又黃女在極為敏感的時間點發表恐嚇言論，恐引起有心人士群起效尤，其行為所生危害風險程度甚高，因此有原因、必要裁定羈押，而黃女對外聯繫手機已由檢方扣案，相關恐嚇言論已截圖，其串供可能降低，認無禁止接見通信必要。

黃女自12月19日起，先在警職同學LINE群組留言「猜猜誰會被開槍爆頭」、「好想知道誰能一槍打死某某人」，隨後又在Threads針對模仿犯新聞留言，最終直接點名市長發表開槍恐嚇內容，檢方隨即指揮拘提並聲請羈押獲准，所屬分局今表示，黃員從即刻起停職，擬一次記兩大過免職。

