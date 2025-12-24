北捷連續攻擊》張文作案計畫書有3地圖 警方對照犯案情況

張文的作案計畫書中有三張地圖。（記者王冠仁翻攝）

警方追查張文隨機殺人的動機，昨天（23日）晚上發現，他不僅入住誠品南西店附近的千慧旅館，也曾預定另間在台北捷運中山站附近的紫園旅店，但因沒有付款完成，訂單遭取消。對此，警方研判，根據掌握到的張文作案計畫書，發現其中有3張地圖，分析這些地圖情資後，確認張文的犯案計畫終點就是誠品南西店，並沒有其他攻擊目標，紫園旅店可能不符他計畫才遭排除。

據了解，張文作案計畫書中的3張地圖，首張是以自己租屋處以及中山區為範圍，並標示出6個縱火點，他最終挑選出3個地點縱火，來達到讓警方疲於奔命、調虎離山的意圖。

第2張地圖則標示出北捷台北車站M7、M8連通道，此處是他執行殺人計畫的第一波攻擊；第3張地圖則是誠品南西店，他在地圖上寫下「攻擊」字眼，由此可見是他殺人計畫的終點，除此之外沒有再標示出其他地點或目標。

警方推判，張文先前籌畫作案計畫書時，沒有明確時間點，他因此以中山站為目標，大規模瀏覽附近符合他需要的旅館，最終挑選出千慧旅館以及紫園旅店。其中紫園旅店距離誠品南西店約2百公尺，千慧旅館則是50公尺，警方不排除張文是以距離為首要考量來進行挑選，所以最終才選擇千慧旅館。

