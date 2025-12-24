成人犯罪還要爸媽扛？張文父母下跪道歉 律師王至德諷簡直誅九族

張文父母在台北市殯儀館下跪替兒子向社會道歉。（資料照）

27歲男子張文在台北捷運犯下連續攻擊案後墜樓不治，共造成4死11傷慘劇。23日下午張文遺體在台北市第二殯儀館解剖相驗，張文父母下跪向社會大眾公開道歉，再度引起議論。對此，律師王至德質疑，社會慣性要求「父母替成年子女道歉」的合理性，反諷說，乾脆立法規定不管子女幾歲犯罪都該由父母負責。

「父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？」王至德今（24）日以此為題在臉書發文表示，每每逢重大刑案，社會輿論往往要求加害者父母出面道歉，「外國我不熟，不知道這是不是臺灣獨有的特色，孩子犯罪，父母得出來道歉，如果沒有道歉的話，就會被網友肉搜，然後網暴」。

「猜猜看，父母該為孩子負責到幾歲？」王至德指出，過去包含28歲梁育誌 （長榮大學馬來西亞女大生案）的父母為他所犯下的惡行道歉，而台中瑪莎拉蒂惡少案的23歲犯嫌張敦量，其父親也為兒子的犯行下跪道歉，讓他以以法律人的角度感到不可思議。

王至德強調，法律上的犯罪就是一人做事一人當，未成年人犯罪，父母在民事賠償義務尚需負連帶責任，因此要求父母道歉或許還勉強說得過去，但其實大法官很早就說不能強迫道歉了，不過最近大法官變成泥菩薩，應該可以先不管他們。不過成年子女早已不在父母的管教權之下，法律與事實上都難以要求父母負責，卻仍被逼迫道歉，實在令人費解。

針對「子不教，父之過」、「子女作惡是父母沒教好」所以認為父母應該道歉的說法，王至德認為，不能否認部分犯罪行為可能與家庭教養有關，但也有許多案例顯示，即使在合理且充滿關愛的成長環境中，仍可能走上重大犯罪道路。他反問，若一概認定子女犯罪就是父母失職，那是否所有犯罪者的父母都該公開道歉？例如違反著作權法的陳沂、違反個資法的雞排妹，其父母是否也要一併被追究？

王至德指出，最奇怪的是，大部分的類似案件中，根本沒有揭露父母是如何教養這個犯罪者的，網友們是憑哪一點可以指責是父母教養無方呢？就算是新聞記者，多少也是有一點點的依據才敢寫出一大篇新聞，怎麼常常瞧不起新聞記者的網友們，自己反而是空口指責人家的父母教養不當呢？

王至德直言，沒有父母會想要教養出一個犯罪者，至少絕大部分的正常父母不會，他相信張文的父母也不會。如果是自己的孩子犯下來這樣的犯行，他自然是羞愧的，但是因此要求他為已成年多年的孩子道歉，他也無法接受。人只應該對自己能控制的事情負責，對於一個已經成年而對其無管教權的子女，父母能有什麼控制能力呢？既然沒有辦法控制，又為何可以要求父母對這樣的子女負責？「這跟古代的誅連九族也相去不遠，不說我還以為我穿越了呢！」

他最後以戲謔語氣諷刺，「如果真的要為子女的一輩子負責的話，你們早說嘛，早說的話，張文的父母可能就不會生小孩了，也不會有犯罪了！如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！」

