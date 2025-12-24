首腦在監共犯仍撈翻！「資豐e點通」狂詐上億逮30人 百達翡麗、保時捷全扣

警方查扣大量贓證物。（警方提供）

詐騙集團首腦已入獄，外頭共犯卻持續橫行，直到警方重拳出擊才全面瓦解，刑事局歷時近一年追查，發動8波搜索，成功瓦解一個以假投資App行騙的詐欺集團，陸續帶回30名成員，其中3人因另案判刑發監執行、2人羈押禁見、1名未成年收容，其餘涉案人交保，全案宣告偵破。

刑事局電偵大隊偵二隊今天說明案情指出，該詐騙集團由高雄37歲吳姓男子籌組，夥同具有竹聯幫明仁會背景的共犯，開發名為「資豐e點通」的假投資軟體，主打「抽籤未上市股票、高報酬穩賺不賠」，吸引民眾下載操作後，再由成員一步步誘導加碼投資，實則是典型的假投資真詐財。

令人錯愕的是，警方追查時發現，吳姓主嫌早已因另案落網，在高雄監獄服刑，但詐團並未因此收手，反而由金主、水房幹部與收簿手繼續運作金流，甚至吸收未成年擔任車手，犯行更加惡劣。

案經報請高雄地檢署指揮，聯合高雄、台北、台中等多個警政單位，自去年3月至今年10月間，分8波在基隆、雙北、苗栗、台中、南投、高雄、屏東等地收網，陸續將陳姓金主、夏姓水房幹部等核心成員拘提到案。

警方查扣大量贓證物，包括現金近500萬元、泰達幣300餘萬元、百達翡麗名錶、賓士、BMW、保時捷等名車及毒咖啡包，初估不法所得與贓證物總價值超過2000萬元，經清查至少有54人受害，總財損金額突破1億元，全案警詢後依詐欺、毒品、偽造文書、洗錢及組織犯罪等罪嫌，將全數嫌犯移送高雄地檢署偵辦。

該詐團以假投資App行騙。（警方提供）

警方查扣的百達翡麗名錶。（警方提供）

警方查扣的保時捷。（警方提供）

