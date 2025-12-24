彰南路庇護島連撞13次遭爆「太小看不到」 公路局說話了

公路局強調彰南路庇護島「量體」較小難以加寬加大。（記者湯世名攝）

彰化市彰南路行人庇護島日前再度被車輛撞擊，已是8個月來第13度被撞，地方人士直指是庇護島太小駕駛人迴轉時「看不到」，並指秀傳醫院前的庇護島體積夠大，因此至今從未被撞過；公路局彰化工務段對此表示，彰南路中央分隔島「量體」較小，因此庇護島也無法做大，呼籲用路人行經路口迴轉時要注意庇護島，避免撞擊車輛受損還要挨罰。

彰南路行人庇護島被車輛撞擊13次在地方引起熱烈討論，有民眾認為只要加大罰金的話，三寶駕駛馬上就記住，絕對不會再發生庇護島被撞事件；更有民眾認為還會繼續發生，若不改善恐將累積到100次；但也有人不認同說連撞13次，難道庇護島本身設計沒問題？

另有地方人士指出，彰化市秀傳醫院前的中山路中央分隔島，設有1座行人庇護島，庇護島既寬又長，島上還矗立一支交通號誌桿，這裡從未被車輛撞擊過，彰南路庇護島或可比照改善。

公路局彰化工務段長廖志彬則表示，秀傳醫院前的庇護島「量體」夠長夠寬大，且當初是直接從分隔島「切開」成為行人穿越道，並非後來才設庇護島，彰南路則是分隔島「量體」較小，若貿然加寬加大，將影響行車動線；彰南路庇護島設有黃色標線、黃黑斜紋、導標、交通桿、危險標記、指示標誌桿及路口行車導引線等設施，具可視性與警示效果，因此還是提醒駕駛人在迴轉前多加注意前方路況。

彰南路行人庇護島日前第13度被撞，再度引發熱議。（資料照）

地方建議彰南路庇護島，或可比照秀傳前的庇護島「加寬加大」。（記者湯世名攝）

彰化市彰南路行人庇護島日前第13度被撞。（資料照）

