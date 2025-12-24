為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    家管誤信網路一頁式廣告買玉飾 現身說法被騙經過

    2025/12/24 12:55 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警局長林信雄（中）今天上午在「打詐儀錶板」記者會表示，基隆市11月份最常見的詐騙類型仍是「網路購物詐騙」，占整體案件近三成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警局長林信雄（中）今天上午在「打詐儀錶板」記者會表示，基隆市11月份最常見的詐騙類型仍是「網路購物詐騙」，占整體案件近三成。（記者林嘉東攝）

    基隆市警察局今（24）日公布最新打詐成果，今年11月受理207件詐欺案件，財損金額達台幣6465萬元，其中以假投資詐騙手法最多。1名常在網路購物的顏姓婦人現身說法表示，她誤信詐團一頁式廣告詐騙手法想網購玉飾，還好銀行行員與警方及時勸阻，合力保住她的積蓄；基隆市警察局長林信雄則呼籲，詐騙集團常利用網路一頁式廣告行騙，民眾要提高警覺。

    基市警局長林信雄今天上午11點在「打詐儀錶板」記者會表示，11月份最常見的詐騙類型仍是「網路購物詐騙」，占整體案件近三成，其次為「假投資詐騙」與「色情應召詐財」。若以財損金額分析，「假投資詐騙」造成的損失最為嚴重，其次則是「假交友投資詐騙」。

    記者會中，顏姓婦人現身說法她險些被騙的經過，她表示，她11月初在網路上看到一頁式廣告上販售精美玉飾，覺得價格合理又漂亮，便依對方指示準備匯款1萬3200元，結果她到合作金庫要匯款時，行員發現對方帳戶已被列為警示帳戶，立刻通報警方到場，在警方與行員的耐心說明下，及時保住她辛苦存下的錢。

    林信雄呼籲市民，詐騙集團常利用網路一頁式廣告、IG行騙，還好合作金庫行員機警，發現對方的帳戶被列為警示帳戶，報警及時攔阻顏婦匯款，保住她的積蓄，因此警方與行員的合作顯得很重要， 不僅減少民眾被騙機會，也維繫住被害人與家人的情感。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    顏姓婦人（左）在記者會中表示，她在網路上看到一頁式廣告上販售精美玉飾，險，到銀行匯款時，行員發現對方的帳戶已列為警示帳戶，與警方聯手攔阻她匯款，保住她積蓄。（記者林嘉東攝）

    顏姓婦人（左）在記者會中表示，她在網路上看到一頁式廣告上販售精美玉飾，險，到銀行匯款時，行員發現對方的帳戶已列為警示帳戶，與警方聯手攔阻她匯款，保住她積蓄。（記者林嘉東攝）

