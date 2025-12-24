為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    余家昶捨命阻張文 余家人暖心回捐200萬元善款

    2025/12/24 12:12 記者鄭淑婷／桃園報導
    57歲英雄余家昶阻張文犧牲生命，桃園市長張善政24日受訪表示，余家人暖心回捐200萬元善款余家人暖心回捐善款。（記者鄭淑婷攝）

    27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，設籍桃園市龍潭區的余家昶第一時間捨命攔阻，阻止傷害擴大，桃市府表示，余家昶預計明年春祭入祀忠烈祠，事發後外界紛紛表達捐款意願，市長張善政今（24）日受訪表示，桃園市有些善心人士捐款，但余家非常溫暖，覺得自己的經濟狀況還可以，因此又把捐款回捐給市府，據悉，家屬回捐的是中壢仁海宮捐助的200萬元。

    張善政表示，由於余家昶戶籍在桃園市，市府依照忠烈祠的規定，讓他入祀桃園市的忠烈祠，此外，桃園市有些善心人士捐款，但余家非常溫暖，他們覺得自己的經濟狀況還可以，所以又把捐款回捐給市府，讓市府未來對於需要被捐助的朋友，可以運用這筆捐款，他要特別感謝余家昶的家屬，而余家昶的公祭在下週六於台北，屆時他會去參加。

    桃市府說明，事發後中壢仁海宮捐助200萬元，關懷此次事件中的死傷者及其家屬，這筆捐款由市府安排，全數捐給余家，但余家表示將這筆善款回捐市府，市府後續會與家屬討論如何運用。

