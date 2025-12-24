只為丟垃圾？2人半夜翻牆入三峽清潔隊 新北環保局怒告非法入侵

三峽清潔隊場區23日凌晨遭民眾非法翻牆闖入場區。（新北市環保局提供）

新北市環保局巡邏保全昨天凌晨1點50分發現有2民眾非法入侵三峽區清潔隊隆恩街隊部，將多包廢棄物接力翻過矮牆及大門丟棄，隨即報警將非法入侵人員帶至警察局做筆錄，環保局稽查科重案組昨早破袋稽查發現除有裝潢廢棄物之外，大多屬家戶垃圾，懷疑有非法收運廢棄物行為，環保局除針對民眾非法入侵的行為提告外，也依廢棄物清理法移送偵辦。

環保局表示，昨天凌晨保全人員巡邏時，發現2民眾將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上，保全隨即報警，警察到場時仍持續丟棄中，因此當下將2人帶回派出所偵辦；昨天上午派員破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分廢棄物甚至使用專用垃圾袋掩人耳目，破袋發現該批垃圾包含裝潢廢棄物以及家戶垃圾。

環保局指出，此案未申請廢棄物清除處理機構許可文件，就從事廢棄物清除及處理業務，已依廢棄物清理法第41條及第46條規定，移請檢調機關偵辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科最高1500萬元以下罰金；另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法306條提告，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

三峽區清潔隊為了便民，在隆恩街隊部設置垃圾收運定點，現場放置垃圾子車，民眾可在早上8點至下午5點的開放時間內，交付一般垃圾及回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物。環保局強調，決不容許此類惡劣事件發生，除依法查處外，情節重大者將移送檢調偵辦，呼籲不法業者切勿心存僥倖，民眾若發現違反環保法令情事，可撥打新北市府1999專線檢舉。

稽查人員執行破袋稽查，確認廢棄物來源及可疑對象。（新北市環保局提供）

2民眾23日非法入侵三峽清潔隊場區，接力丟棄大量廢棄物。（新北市環保局提供）

