UG手搖飲老闆指定捐款遇害騎士家屬 北市社會局代收

社會局表示，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻消費死者惹議。鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。（記者蔡愷恆攝）

台北市發生1219北捷無差別攻擊事件，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻在花束上暴露品牌，引起民眾討論，認為此舉消費死者惹議，也開記者會道歉，承認行為確實不當。不過，鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。社會局表示，因鄭凱隆指定收受者，社會局將會協助代收代轉予受害人家屬，故由家屬決定如何使用。

社會局長姚淑文受訪說明，由於鄭凱隆與她是同鄉，過去就認識且有彼此聯繫方式。鄭凱隆於1219事發隔日，獻花爭議發酵前，即打電話給姚淑文，問如何協助傷亡者。姚淑文建議可以捐款至社會局，讓官方給予家屬直接協助，也提及有一亡者經濟狀況較需要協助。事發後第一個上班日（22），社會局即收到款項。

關於Line對話紀錄，姚淑文解釋，由於她與鄭凱隆在同一個群組，確實收到款項後，有在群組內表示感謝。

死亡的蕭姓騎士是在誠品南西路口遇害，並不符合捷運或是商家提供慰問金條件。且蕭姓騎士是在上下班時間遇害，依勞基法規定，雇主應給予5個月平均工資喪葬費用，以及40個月平均工資的職業災害死亡補償。

