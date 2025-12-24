為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    UG手搖飲老闆指定捐款遇害騎士家屬 北市社會局代收

    2025/12/24 13:23 記者蔡愷恆／台北報導
    社會局表示，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻消費死者惹議。鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。（記者蔡愷恆攝）

    社會局表示，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻消費死者惹議。鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。（記者蔡愷恆攝）

    首次上稿 12:28
    更新時間 13:23（新增社會局長說法）

    台北市發生1219北捷無差別攻擊事件，UG手搖飲老闆鄭凱隆獻花悼念死者，卻在花束上暴露品牌，引起民眾討論，認為此舉消費死者惹議，也開記者會道歉，承認行為確實不當。不過，鄭凱隆有捐出100萬元給台北市社會局，並指定捐款給蕭姓騎士家屬。社會局表示，因鄭凱隆指定收受者，社會局將會協助代收代轉予受害人家屬，故由家屬決定如何使用。

    社會局長姚淑文受訪說明，由於鄭凱隆與她是同鄉，過去就認識且有彼此聯繫方式。鄭凱隆於1219事發隔日，獻花爭議發酵前，即打電話給姚淑文，問如何協助傷亡者。姚淑文建議可以捐款至社會局，讓官方給予家屬直接協助，也提及有一亡者經濟狀況較需要協助。事發後第一個上班日（22），社會局即收到款項。

    關於Line對話紀錄，姚淑文解釋，由於她與鄭凱隆在同一個群組，確實收到款項後，有在群組內表示感謝。

    死亡的蕭姓騎士是在誠品南西路口遇害，並不符合捷運或是商家提供慰問金條件。且蕭姓騎士是在上下班時間遇害，依勞基法規定，雇主應給予5個月平均工資喪葬費用，以及40個月平均工資的職業災害死亡補償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播