為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    惡煞持刀闖火鍋店尋仇砍人「深可見骨」 5嫌落網疑債務糾紛引起

    2025/12/24 12:10 記者陸運鋒／新北報導
    警方將4名共犯移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

    警方將4名共犯移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

    身揹8條詐欺通緝的28歲王姓男子，疑債務糾紛與33歲王姓男子結下樑子，他前天晚間撂來4名友人，持刀闖進新北市永和一間火鍋店尋仇，將正在用餐的王男，砍到手腳深可見骨後逃逸，案經警方1天1夜追查，循線逮捕王嫌等5人到案，不排除是債務糾紛引起，將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。

    據了解，王嫌有詐欺、傷害及毒品等前科，他於2023年迄今因涉及多起詐騙案，遭台北、新北、桃園、台中及橋頭等地檢署發布8條詐欺通緝。

    警方調查，王男與楊姓友人前晚9時許，在永和保福路二段某麻辣火鍋店用餐，期間突闖進一群惡煞持西瓜刀、球棒，二話不說朝王男一陣猛砍，並對楊男嗆「不關你的事！」，隨後揚長而去，整個犯案過程不到30秒，當地居民以為砸店連忙報案。

    據知，警方趕抵時，發現王男四肢有7至8處刀傷、深可見骨，隨即協助王男止血並通報救護車前來，將其送往醫院救治，經院方緊急開刀縫合後，所幸沒有生命危險，目前仍住院治療中。

    據指出，警方事發後成立專案小組報請檢方指揮偵辦，漏夜調閱多支監視器追查，昨晨循線在林口及永和區，將動手的23歲陳男、27歲李男、29歲古男及開車的26歲陳男4嫌逮捕，查扣犯案球棒，但他們指稱是王嫌找來助陣，對於事發原因均不清楚，而作案刀械已丟棄。

    案經擴大追查後，發現王嫌在逃逸過程中，不但多次變裝，還變換交通工具及租車試圖躲避查緝，但仍被專案小組鎖定藏匿在淡水老家，並於昨晚7時許將王嫌查緝到案。

    據知，王嫌稱是債務糾紛，但對於金額及細節不願多做說明，而受傷的王男則稱不認識對方，但警方查出，雖雙方均無幫派註記，但王嫌胞弟前幾天遭人丟包到桃園的醫院不治，是否與此事件有關，暫時查無直接關聯，認為王嫌說詞有所保留，懷疑是賭債或其他隱情，將深入追查釐清動機。

    王姓主嫌疑因債務糾紛，撂人砍傷王姓男子，警方追查後將王嫌帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

    王姓主嫌疑因債務糾紛，撂人砍傷王姓男子，警方追查後將王嫌帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播