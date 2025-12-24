惡煞持刀闖火鍋店尋仇砍人「深可見骨」 5嫌落網疑債務糾紛引起

警方將4名共犯移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

身揹8條詐欺通緝的28歲王姓男子，疑債務糾紛與33歲王姓男子結下樑子，他前天晚間撂來4名友人，持刀闖進新北市永和一間火鍋店尋仇，將正在用餐的王男，砍到手腳深可見骨後逃逸，案經警方1天1夜追查，循線逮捕王嫌等5人到案，不排除是債務糾紛引起，將依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。

據了解，王嫌有詐欺、傷害及毒品等前科，他於2023年迄今因涉及多起詐騙案，遭台北、新北、桃園、台中及橋頭等地檢署發布8條詐欺通緝。

警方調查，王男與楊姓友人前晚9時許，在永和保福路二段某麻辣火鍋店用餐，期間突闖進一群惡煞持西瓜刀、球棒，二話不說朝王男一陣猛砍，並對楊男嗆「不關你的事！」，隨後揚長而去，整個犯案過程不到30秒，當地居民以為砸店連忙報案。

據知，警方趕抵時，發現王男四肢有7至8處刀傷、深可見骨，隨即協助王男止血並通報救護車前來，將其送往醫院救治，經院方緊急開刀縫合後，所幸沒有生命危險，目前仍住院治療中。

據指出，警方事發後成立專案小組報請檢方指揮偵辦，漏夜調閱多支監視器追查，昨晨循線在林口及永和區，將動手的23歲陳男、27歲李男、29歲古男及開車的26歲陳男4嫌逮捕，查扣犯案球棒，但他們指稱是王嫌找來助陣，對於事發原因均不清楚，而作案刀械已丟棄。

案經擴大追查後，發現王嫌在逃逸過程中，不但多次變裝，還變換交通工具及租車試圖躲避查緝，但仍被專案小組鎖定藏匿在淡水老家，並於昨晚7時許將王嫌查緝到案。

據知，王嫌稱是債務糾紛，但對於金額及細節不願多做說明，而受傷的王男則稱不認識對方，但警方查出，雖雙方均無幫派註記，但王嫌胞弟前幾天遭人丟包到桃園的醫院不治，是否與此事件有關，暫時查無直接關聯，認為王嫌說詞有所保留，懷疑是賭債或其他隱情，將深入追查釐清動機。

王姓主嫌疑因債務糾紛，撂人砍傷王姓男子，警方追查後將王嫌帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

