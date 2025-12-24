摸黑潛入阿朗壹偷電線 賊騎車落跑被人贓俱獲

恆春分局旭海派出所日前接獲報案，指阿朗壹古道稽查站電線遭破壞竊取。（警方提供）

屏東縣阿朗壹古道風景優美、人煙稀少，竟成為宵小覬覦的目標！恆春警分局旭海派出所獲報，指阿朗壹古道稽查站電線遭破壞竊取，員警迅速出動，在古道出口截獲神色慌張的溫姓男子，當場在其電動機車置物箱內起獲大批電線贓物，全案依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

阿朗壹古道風景優美，是許多遊客心目中的健行聖地，沒想到竟有竊賊看準稽查站位置偏遠，企圖藉夜色掩護行竊。本月17日晚間20時45分左右，旭海派出所接獲陳姓稽查員通報，指站內電線疑似遭人剪斷竊取。警員許文爵獲報後不敢掉以輕心，第一時間趕往現場勘查。

就在警方抵達稽查站前，發現一名溫姓男子正騎乘電動機車，神情鬼祟地從古道方向駛出。許員見狀立即上前攔查，溫男面對盤問支吾其詞。警方隨後要求檢查機車置物箱，果然在狹小的車廂內，發現被剪斷的大批電線贓物。溫男眼見人贓俱獲，當場無從抵賴，由警方上銬帶回。

恆春分局表示，阿朗壹古道不僅是生態保育區，更是地方觀光重地，絕不容許宵小橫行。未來將持續與古道稽查站建立「跨域平台」，強化警民聯繫機制，確保不法分子無所遁形。警方也提醒，年終將近，各類民生設備、電線易成為竊賊目標。民眾若發現居家周邊或公共設施出現可疑人士逗留，應立即撥打110通報。

警方在溫姓男子電動機車置物箱內起獲大批電線贓物。（警方提供）

