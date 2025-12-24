為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    張文租屋處「異常整潔」 空冰箱卻充滿濃厚汽油味

    2025/12/24 10:50 記者王冠仁／台北報導
    張文犯案前在租屋處縱火。（記者王冠仁翻攝）

    通緝犯張文日前犯下隨機殺人案，震驚社會，由於他沒有留下遺書，無法得知動機，警方只能抽絲剝繭，設法拼湊真相來釐清。警方事發後，全面勘察他在台北市公園路的租屋處，沒想到該處異常整潔，個人物品相當少，隨身衣物只剩幾件，房內冰箱全空卻充滿汽油味。張文似乎在犯案前就計畫性的陸續丟棄自己的個人物品，隱約中透露出視死如歸的氛圍。

    警方查出，張文在今年1月以每月1萬7千元的價格，承租台北市公園路巷弄內一處套房。警方事後訪查與張文同層樓的其他房客，但是房客們都說，居住期間以來沒有特別與張文有互動，平時也鮮少遇到他，他平時住在該處也沒有出現異狀，在案發前根本不知道他住在該處。

    由於張文在犯案前，曾經在自己的租屋處縱火，警方事後全面搜索其租屋處。警方發現，當時張文在租屋處的縱火點有兩處，分別是在公共區域的洗衣機，以及他房內床上。

    警方勘查發現，張文當時將自己的電競型筆記型電腦放在房內床上，淋上汽油後點火，隨後再到房外公共區域處，隨手拿來其他房客晾曬的衣物，也是淋上汽油後縱火。

    警方事後勘查張文的租屋處內部情況，除了在房內查扣4把15公分左右的短刀，還有一個裝著汽油的容器。警方展開地毯式搜索，他房內的冰箱雖然空空如也，卻充滿汽油味，更詭異的是，房內衣櫃縫隙居然貼滿膠帶。

    警方推測，他可能是買來汽油以後，自行在房內分裝製作汽油彈，剩餘的汽油雖然有用容器盛裝，但可能擔心汽油味道外洩被其他房客知道，才一度藏放在冰箱中。他可能是為了避免製作汽油彈時，汽油味沾上再來要犯案時穿著的衣物，才在衣櫃縫隙貼膠帶。

    除此之外，張文房內異常乾淨整潔，除了有不少買網購物品的空紙箱，只有簡單的生活用品，個人物品相當少，連衣服也剩沒幾件，甚至連充電線都找不到，完全不像是在該處生活將近1年的狀況。

