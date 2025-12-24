不買就翻臉！枋山店家強銷不成 竟持蓮霧「轟炸」遊客車輛

枋山店家強推銷不成，竟持蓮霧「轟炸」遊客車輛。（警方提供）

屏東盛產「黑珍珠」蓮霧聞名，是許多遊客南下旅遊必經的採購熱點，不料昨（23）日卻驚傳消費糾紛。一名男遊客載著妻小行經枋山某水果行，因不滿老闆「強迫加量」拒絕購買，竟遭店家持蓮霧投擲座車，車身上滿是果渣與果汁。枋寮警分局獲報趕抵，老闆才收斂氣焰致歉，雙方最終達成和解。

網友在臉書社團《爆料公社》發文指控，23日晚間7時許與丈夫駕車路過枋山，看見路邊水果行販售蓮霧，下車詢問價格為1斤160元，丈夫明確表示「只要買2斤」。沒想到蘇姓老闆先是裝了一大袋稱要400元，被拒絕後改稱370元。由於與原先要求的2斤份量與價格落差甚大，丈夫認為店家不誠實，決定取消購買轉身離去。

請繼續往下閱讀...

孰料，蘇姓老闆疑似老羞成怒，竟在遊客上車準備離開時，憤而抓起蓮霧朝該部自小客車猛砸，並當街口出惡言。網友心有餘悸表示，當時車上還有襁褓中的嬰兒，老闆情緒失控的攻擊行為讓全家人飽受驚嚇，直呼「EQ真的很差」，並呼籲其他網友避雷。

屏東縣警察局枋寮分局表示，於23日19時37分接獲吳姓男子報案後，立即指派轄區員警到場維持秩序。經初步了解，起因為雙方針對水果總重量及價格產生口角，蘇姓業者一氣之下持蓮霧投擲吳男車輛，導致車身沾附果渣及果汁。

警方調查後確認，吳男車輛並無實質損壞，在員警介入調解下，蘇姓老闆坦承行為不當並致歉，雙方達成自行和解。枋寮分局呼籲，民眾於消費過程中遇有糾紛，應保持理性和平態度面對，可循各地消保官或消費者服務中心尋求協助，切勿因一時衝動而觸法。

屏東的蓮霧全台知名。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法