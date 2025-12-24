台大碩士全裸闖社辦猥褻女大生 躺樹下發呆被逮稱「退化成動物」

台大碩士畢的鍾姓男子凌晨闖入台大某社團辦公室，謊稱帶有刀械，猥褻一名女大生得逞，一審依公然猥褻判刑4月、強制猥褻罪判8月，施以監護5年。高等法院今將強制猥褻罪等2罪合併改判為8月徒刑，緩刑3年，禁止進入台大校本部，及自費到身心科治療及按時服藥。可上訴。（記者楊國文攝）

國立台灣大學研究所畢業的鍾姓男子，3年前凌晨全裸闖入台大某社團辦公室，對3名女大生恫嚇帶刀，猥褻其中1名女大生得逞，逃走後全裸躺在校園大樹下，駐衛警圍捕時，鍾男跌入水溝遭逮，事後辯稱自己「退化成動物」或「不記得」，台北地院認定鍾男罹患精神疾病且當時因雙相情緒障礙症的躁症發作，依犯公然猥褻罪判處徒刑4月，另依強制猥褻罪判8月徒刑，均可易罰金，並施以監護5年，上訴後，高等法院今上午改判8月徒刑、緩刑3年。可上訴。

高院合議庭今判決，經考量鍾與被害女大生已和解、賠償，鍾觸犯公然猥褻罪判3月、強制猥褻罪判6月徒刑，均可易罰金，合併改判為8月徒刑，可易科罰金24萬元，緩刑3年，並禁止進入台大位於北市羅斯福路、新生南路範圍的校本部，且須自費前往身心科就診及定時服藥，均須陳報法官。鍾男今未到庭聆判。

請繼續往下閱讀...

鍾男於2012年12月凌晨3點，先在台大走廊將下半身脫光，闖入某社團辦公室，他發現社辦內有3名女大生正觀看世足賽，鍾恫稱身上帶有刀械，命令她們「不許動」，再脫個精光，以全裸姿態撲向其中1名女學生。

鍾男不顧該名被害女大生尖叫，拉扯他頭髮反抗，仍強行解開女大生的襯衫鈕釦，猥褻得逞。在場的另名女大生急中生智，從社辦拿出球棒喝斥鍾男，鍾見狀抓起社辦毛毯披在身上逃離現場。

3名女大生立即通報駐衛警，發現鍾男裸躺在校園大樹下發呆，鍾男察覺駐衛警後，急著逃跑卻跌入水溝，轄區警方獲報逮人。

鍾男應訊時，坦承全裸露鳥、恫嚇及猥褻女大生等犯行，但辯稱因為生病無法控制自己，也是台大校友，不記得當晚細節，或稱他當時「退化成動物」，進入了一個很暗的空間，無主觀犯意。

台北地院依據鍾男病歷查出鍾罹患精神病多年，案發當時因雙相情緒障礙症的躁症發作，但未達不能控制行為程度，且犯案後仍頻繁出入學校、教會、童軍等社團，至今仍在網路上非常活躍經營社團，卻未與被害人和解、道歉或賠償。

北院審酌鍾男具台大工科碩士畢業、已婚，其病情現由母親照顧，而其公然猥褻、強制猥褻犯行相當嚴重，性犯罪再犯率不低，依公然猥褻罪判刑4月，另依強制猥褻罪判8月徒刑，施以監護5年，接受強制治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法