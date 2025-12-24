為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    因應北捷連續攻擊 南檢組應變小組、6檢察官專責

    2025/12/24 11:23 記者王俊忠／台南報導
    台南地檢署召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，小組成員交流彼此意見。（圖由台南地檢署提供）

    因應1219北捷連續攻擊造成4死11傷慘劇，台南地檢署指依高等檢察署檢察長張斗輝指示，已於12月21日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全；對涉及網路、大眾運輸工具或公眾出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，由專責檢察官指揮偵辦。

    台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，南檢「防範恐怖攻擊應變小組」由檢察長鍾和憲擔任召集人、王聖豪主任檢察官擔任執行秘書，並有6位專責檢察官及轄內各相關單位擔任小組成員。

    昨天，南檢檢察長鍾和憲在南檢會議室召集轄內檢、警、調、廉及政風等小組成員，主持防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，加強情資蒐報與風險評估之合作討論，藉以即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

    對於台南轄內如遇有在網路、大眾運輸系統或公眾可出入場所之恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公眾安全相關案件，須立即通報該應變小組並報請南檢檢察官指揮偵辦，必從嚴從速偵辦，確保社會秩序與民眾安全不受威脅，遏阻重大治安事件引發模仿效應，以守護社會安定及民眾安全。

