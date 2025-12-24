台中女偵查佐放話「對盧秀燕開3槍」收押 即刻停職擬2大過免職

黃員不斷發表脫序言論，遭法院收押。（擷自Threads）

台中市第二分局一名25歲黃姓女偵查佐，疑因個人情緒問題，竟在多個網路平台接連發表涉及重大暴力恐嚇言論，不僅自稱可成為「張文模仿犯號召者」，還放話要對台中市長盧秀燕開槍，引發社會譁然與恐慌，檢方隨即介入偵辦法院裁定羈押，該分局今表示，黃員從即刻起停職，擬一次記兩大過免職。

檢警調查，黃員自12月19日張文犯案後至21日下午間頻繁網路留言，先在警職同學的LINE群組中寫下「猜猜看某某會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把某分局副隊長打死」等文字，又在Threads平台針對模仿犯相關新聞留言稱「只有我可以當號召者」，最後更直接寫下「在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理他」等恐嚇內容。

檢方認為，黃員涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦，警方22日晚間拘提黃員到案，經檢方複訊後，認定黃員涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有反覆實行之虞，昨向法院聲請羈押獲准。

第二分局則在今天發出聲明表示，立即研議對黃員從嚴議處，自即刻起停職處分，同時擬議一次記二大過免職，斷然汰除，端正警紀；第二分局強調，警察身分不因下班或使用私人帳號有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不被允許，對警紀要求「零容忍」，絕不護短姑息，從嚴行政究責、強化警紀。

