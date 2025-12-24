內湖婦領300萬稱要買金條 警戳破詐團話術守住積蓄

警員檢視林姓婦人LINE群組對話紀錄截圖確認為詐騙。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區1名林姓婦人前日到銀行準備提領300萬元現金，宣稱要購買金條投資，但對用途支吾其詞引起行員懷疑。內湖分局派員到場關懷後，耐心突破林婦心防，確認她是遭遇典型的假投資詐騙，成功保住其積蓄。內湖警方統計，今年迄今已與轄內金融機構聯手攔阻1億3853萬餘元。

內湖分局內湖派出所表示，當時接獲富邦銀行內湖分行報案，指出林姓婦人想臨櫃提領300萬元，但行員詢問用途時她的反應明顯可疑。警員莊若笙、簡志樫趕抵現場了解，林婦起初堅稱是要買金條投資，但在警方耐心詢問與勸導下，她才坦承於今年6月中旬加入1名暱稱為「造市商交易顧問」的通訊軟體好友。

請繼續往下閱讀...

警方調查，詐騙集團要求林婦提供身分證件進行實名認證，並要求她購買實體黃金後，再與對方指派的人員面交「入金」。員警隨即告知林婦，這是詐騙集團近期慣用的手法，故意利用「買黃金」為藉口，來規避銀行與警方的關懷提問。林婦聽完後驚覺受騙，立即打消提款念頭，感謝警方及時點醒。

內湖分局呼籲，詐騙案例層出不窮，集團常利用假親友、假檢警及假投資等話術誘騙。民眾若接到要求匯款、提供個資或交付提款卡及密碼的不明訊息，應提高警覺。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

